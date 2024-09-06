Управление Комитета по конкуренции и защите прав потребителей Наманганской области выявило нарушения в государственных закупках предприятия «Наманган сув таъминоти». Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Проверка, проведённая по поручению прокуратуры Наманганской области, охватила закупки 2023 года и первой половины 2024 года.

По данным комитета, компания в период с 2023 по 16 июня 2024 года объявила 167 закупочных лотов со стартовой ценой на сумму около 4,9 млрд сумов. Выяснилось, что в ходе проведения этих закупок были нарушены требования закона «О конкуренции». В частности, в 36 лотах на сумму 846,1 млн сумов победителями были признаны связанные между собой компании.

Комитет направил информацию о выявленных нарушениях в правоохранительные органы. В отношении должностных лиц «Наманган сув таъминоти» был составлен административный протокол, материалы переданы в суд.