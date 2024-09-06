Ташкентский метрополитен сообщил о начале оборудования всех станций «специальными металлодетекторами».

В пресс-службе метро «Газете.uz» уточнили, что речь идёт об арочных металлодетекторах (рамках). Работы начались со станции «Чинор» надземной Сергелийской ветки Чиланзарской линии.

В сообщении говорится, что постоянный рост пассажиропотока требует «дополнительной ответственности» от сотрудников метро. Установка металлодетекторов направлена на «обеспечение мер безопасности на станциях и качественного обслуживания пассажиров».

Точные сроки завершения работ пока неизвестны. Пассажиров призвали не быть безразличными к собственной безопасности и безопасности окружающих.

Сейчас в метро используются ручные металлодетекторы, которыми сотрудники правоохранительных органов проверяют сумки, сумочки и рюкзаки.