Сеть супермаркетов «Корзинка» сообщила, что продолжит развитие своей новой стратегии по поддержанию низких цен на корзину наиболее популярных товаров под новым названием. Ритейлер принял решение не оспаривать решение комитета и поменять название стратегии самых низких цен, говорится в заявлении компании.

Напомним, в июле Комитет по конкуренции инициировал разбирательство из-за использования слогана «Самая низкая цена на ежедневные покупки» в коммуникациях сети супермаркетов «Корзинка». Сеть в ответ заявила, что не считает это нарушением. «Мы приняли на себя стратегическое обязательство — держать самые низкие цены на товары первой необходимости на постоянной основе», — отметили тогда в «Корзинке». Компания заявила, что «регулярно мониторит цены на базарах, в супермаркетах и других розничных точках, чтобы устанавливать у себя самые низкие цены».

Позже комитет сообщил, что сеть супермаркетов «Корзинка» признана виновной в нарушении закона о рекламе. «Корзинка», в свою очередь, внесла поправки в публичную оферту и коммуникационные материалы программы «Самые низкие цены», а также выплатила штраф.

«Предыдущее название программы „Самая низкая цена на ежедневные покупки“ опирается на постоянный мониторинг цен на рынке, который подтверждает её достоверность. Мы считаем, что наша ценовая стратегия соответствует требованиям законодательства, однако решили принять рекомендации Комитета по конкуренции», — заявили представители ритейлера.

«Корзинка» заявила, что «предпочитает направлять усилия на предоставление лучших предложений для покупателей и улучшение потребительского опыта». «Поэтому мы сосредоточимся на дальнейшем развитии программы и расширении её ассортимента», — заверили в сети супермаркетов.

«Неважно, как называется программа — важно, что она дает. Мы меняем название на «Ежедневные покупки по ещё более низким ценам», но не меняем сути. «Корзинка» по-прежнему будет мониторить цены на рынке и устанавливать лучшие цены на корзину товаров первой необходимости. Более того, мы расширили каталог программы, сейчас в нем более 300 товаров. В каждой категории появилось ещё больше брендов, пользующихся высоким спросом, — сказал генеральный директор сети супермаркетов «Корзинка» Руд Педерсен.

Мониторинг для обеспечения самых низких цен и программа «Ежедневные покупки по ещё более низким ценам» продолжит работать во всех 12 регионах Узбекистана, где представлена «Корзинка», отмечается в заявлении.