По итогам первой половины 2024 года в Узбекистане выросли среднемесячные платежи по ипотечным кредитам. Это следует из обзора Центрального банка.

Средний объем ежемесячных выплат составил 2,99 млн сумов, что на 415 тысяч, или 16% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее заметно платежи по ипотеке выросли в Ташкенте (26%), Намангане и Фергане (по 16%). В этих городах общий спрос на жильё выше потенциального предложения, а цены формируются непропорционально доходам граждан. «Газета.uz» со ссылкой на данные Центробанка сообщала, что покупательская способность ухудшилась почти во всех регионах страны, а также посчитала, сколько годовых зарплат требуется для покупки квартиры в 50 кв. м.

Доля кредитов с выплатами менее 2 млн сумов в месяц уменьшилась с 47% до 41%. При этом доля платежей в размере 2−5 млн сумов выросла до 48% (было 46%), 5−7 млн сумов — до 7% (5%), свыше 7 млн сумов — 4% (2%).

Для 38,2 тысячи заёмщиков выплаты превышают среднюю номинальную зарплату (5,09 млн сумов), а 4400 человек уплачивают суммы больше общего дохода на душу населения (10,8 млн сумов). ЦБ считает, что это может быть связано с наличием у этих граждан неофициального дохода.

С 1 мая 2023 года лицам с недостаточным официальным доходом также начали выдавать ипотечный кредит. При определении их платёжеспособности учитываться оборот на их банковских картах, средства, уплаченные ими за аренду, коммунальные и иные расходы.

За шесть месяцев этого года 22% всех ипотечных кредитов (1,55 трлн сумов) пришлись на лиц с неофициальным доходом. Больше всего займов для таких заёмщиков выдавали Народный банк (652,6 млрд сумов) и «Давр банк» (449 млрд усмов).

208 млрд сумов выделены физическим лицам с созаёмщиками, большая часть выдана со стороны Orient Finans Bank (85%) и НБУ (9%).





Как сообщалось ранее, в первом полугодии число договоров купли-продажи снизилось на 3% — до 123,5 тысячи, объём ипотечных кредитов в Узбекистане сократился почти на 2% — с 7 трлн до 6,88 трлн сумов, а число получателей — с 31,67 тысячи до 26,2 тысячи (-17%).

При этом выросла средняя сумма выделяемой ипотеки — с 221 млн до 262,7 млн сумов (+18,9%), как и процентные ставки банков — с 24,3% до 25,1%.

За январь-июнь доля ипотечных займов на сумму 100−200 млн сумов сократилась с 15% до 9%, на 200−300 млн сумов — до 31% (против 34%). Тогда как доля ипотеки на 300−400 млн сумов выросла до 35% (32%), свыше 400 млн сумов — до 24% (18%).





Ипотечные кредиты на срок до 20 лет стали выдаваться меньше — 82,8% (-2,5 процентных пункта). Банки стали больше предоставлять займы на срок до 10 (+1,9 п. п.) и 15 лет (+0,6 п. п.).

Больше половины (53%) ипотечных кредитов приходится на средства, которые предоставляет государства банка в централизованном порядке для выдачи ипотеки, а 34% — это собственные деньги банков, 12% — госкомпании по рефинансированию ипотеки. При этом банки стали выделять больше своих средств — рост с 2,03 трлн до 2,37 трлн сумов.

За счёт собственных средств банки предоставляют ипотечные займы в основном на срок от 6 до 10 лет — 55% от общего объёма кредитов, выданных на покупку жилья (+14 процентных пунктов), от 11 до 20 лет — 44% (+ 2 п. п.), до 5 лет — 2%.

Объём выдачи ипотеки со стороны банков зависит от объёма депозитов физических и юридических лиц. Ставки по депозитам населения выросли на 0,9% процентных пункта год к году — до 22%, из-за чего финансовые учреждения могли выдавать ипотечные займы на более короткий срок для обеспечения баланса между активами и пассивами.

Центробанк объясняет эти изменения тем, что банки чаще выдают ипотечные кредиты за счёт собственных средства на покупку жилья на вторичном рынке.

Если в первом половине 2023 года число ипотечных займов составляло 25% от общего числа договоров купли-продажи, то за шесть месяцев этого года показатель снизился до 21%.