Представитель сборной Узбекистана Хусниддин Норбеков по итогам выступлений в ночь на 6 сентября завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже.

В толкании ядра в классе F35 (спортсмены с нарушениями координации) он показал результат 16,82 метра, обновив паралимпийский рекорд, который держался 16 лет. Предыдущий рекорд был установлен 14 сентября 2008 года со стороны Го Вэя из Китая (16,22 м).

При этом узбекистанец также является обладателем мирового рекорда, который он установил в ноябре 2019 года в ОАЭ (17,32 м).

Второе место занял Эрнан Урра (16,11 м), ставший трёхкратным серебряным призёром Игр 2016, 2020 и 2024 годов. «Бронзы» удостоился Сейед Джаванмарди из Ирана (15,84 м).

Это третья золотая медаль Паралимпиады в карьере 37-летнего Хусниддина Норбекова. В Токио-2020 он завоевал «золото» в толкании ядра и метании диска. Он также завоевал «бронзу» в толкании ядра в категории F37. Кроме того, узбекистанец является трёхкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Параазиатских игр.

Узбекистан на момент публикации находится на 12-м месте в общем медальном зачёте с 17 медалями — 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Игры завершатся 8 сентября.





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