Лето 2024 года оказалось самым жарким за всю историю Северного полушария, сообщает CNN со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus, которая ведёт подсчёты с 1940 года.

По данным Copernicus, период с июня по август был на 0,69 градуса Цельсия жарче, чем летний период с 1991 по 2020 год и на 0,03 градуса выше предыдущего максимума, установленного прошлым летом.

Прошедший август также стал самым жарким в истории планеты. Средняя глобальная температура составила 16,82 градуса, что на 1,51 градуса теплее, чем в августе доиндустриального периода 1850−1900 годов.

В совокупности 12 месяцев с сентября 2023 года по август 2024 года были самыми тёплыми. «Эта череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким (календарным) годом за всю историю наблюдений», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Летний сезон в Узбекистане в этом году также был теплее нормы, хотя и обошёлся без рекордных значений, сообщил Узгидромет. Все три месяца лета в среднем были жарче обычного, а самым тёплым по отношению к норме в большинстве областей оказался июнь.

Колебания глобальной температуры вызывает ряд факторов, включая естественные, такие как природное явление Эль-Ниньо, вызывающее потепление в Тихом океане, а также антропогенные, такие как сжигание ископаемого топлива — основной фактор климатического кризиса.