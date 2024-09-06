Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции в четверг прокомментировал победный матч третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 против КНДР.

Встреча первого тура в Ташкенте завершилась победой узбекистанцев (1:0), единственный гол забил полузащитник Жалолиддин Машарипов, а вратарь Уткир Юсупов отразил пенальти.

«Мы заработали три очка — это самое главное. Мы пытались забить и не пропустить. Я бы согласился выиграть все оставшиеся игры квалификации с такой игрой, как сегодня. Меня удовлетворил бы такой расклад. Да, [красивая игра] — это хорошо, но мы тут ради победы. И мы выиграли», — заявил наставник сборной.

По его мнению, команда могла забить больше голов в первом тайме за счёт созданных моментов.

«Я удовлетворён остальными вещами, потому что мы не пропустили и не допустили много шансов. Да, был глупый пенальти. В остальном у Северной Кореи не было шансов. Я уверен, что они создадут много проблем для любой команды», — сказал словенский специалист.





Один из журналистов указал на плохое качество поля на стадионе «Бунёдкор» и спросил, что думает Сречко Катанец про это. Наставник отметил, что его больше беспокоит физическая подготовка игроков, поскольку в матче с северокорейцами «была большая разница».

«Северная Корея, возможно, проводила тренировочные сборы в течение трёх недель. Наши игроки прибыли в понедельник уставшие, в тот день не было тренировок. Всего у меня было две тренировочные сессии, чтобы подготовить игроков к матчу. Между мной и их тренером была большая разница. Если бы у меня команда тренировалась три недели, то [выступлением] было другим. Мы не были такими же реактивными, как они, соперники были более взрывными, они бегали с нереальной [скоростью]», — заявил он.

Что касается поля, главный тренер считает, что есть ещё месяц до улучшения состояния покрытия на «Бунёдкоре» до следующей игры в октябре.

Наставник отметил, что команда могла сыграть с четырьмя защитниками вместо пяти, но он не рассматривает такую опцию.

«Если бы мы играли с четырьмя защитниками сегодня, то они бы создали ещё больше шансов. Это моё мнение. Опять же необходимо учесть физические кондиции игроков. Что мы должны сделать, чтобы стать лучше? Футболисты должны быть более креативными, особенно полузащитники в центре поля, а вингерам необходимо больше двигаться вперёд и пытаться завершать. Также нужна храбрость и вера в себя. Я сказал игрокам, что они должны стать лучше, но для себя, чтобы они наслаждались игрой», — сказал Катанец.

Отвечая на вопрос, как сборная может улучшить игру в атаке, главный тренер снова отметил, что главная задача — зарабатывать очки, и он сделает всё для этого.

«Я буду делать всё, чтобы зарабатывать очки, а не чтобы зрителям нравился стиль, который был у прошлых сборных Узбекистана. Да, их игру было приятно смотреть, они играли с четырьмя защитниками, вингеры находились высоко, но каким был результат? Красивые игры, но вы не прошли квалификацию», — заявил он.

Журналист возразил и указал, что команда играла в «слишком примитивный футбол, как на чемпионате Азии», и спросил, сможет ли Катанец улучшить игру сборной в части организации атаки.

«С двумя тренировками? Вы верите, что это возможно? Даже, скорее, с полутора тренировками», — ответил специалист.

Сречко Катанец также с сожалением отметил, что футболисты не воспользовались 2−3 большими шансами забить гол. «Но если вы зарабатываете максимальное количество очков, то разница между забитыми и пропущенными голами вас не будет беспокоить», — указал он.





Лучший игрок встречи Жалолиддин Машарипов заявил, что команда выполнила главную задачу — заработала три очка.

«Не могу сказать, что мы играли хорошо, но добились нужного результата. Этот третий цикл [квалификации] для нас всегда был тяжёлым. Самое главное — мы должны были заработать три очка дома, мы добились этого. Во время третьего цикла появляется давление и волнение, думаю, что это немного сказалось на нас. Дай Бог, в следующих играх мы будем действовать ещё лучше и обрадуем всех красивой игрой и победами», — заявил он.

По его словам, через путь на чемпионат мира лежит через такие игры, с преодолением давления и волнения.

Машарипов отметил, что на третьем этапе отборочного раунда к ЧМ-2026 не бывает лёгких соперников.

«В таких играх больше всего нужно обращать внимание на психологическую подготовку игроков, чтобы знать, как выйти из такого давления. Нельзя давать слабину в играх против КНДР или Кыргызстана, потому что на поле уже будет сложно собраться психологически. Тренер постоянно говорит, что лёгких игр не будет, мы это тоже понимаем, поэтому нельзя даже немного расслабляться. Да, болельщики могут быть немного недовольны нашей игрой, но самое главное — мы заработали три очка. В следующих играх постараемся сделать игру более красивой», — заявил он.

Узбекистан попал в группу «А», где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Следующий матч команда проведёт в гостях у Кыргызстана 10 сентября в 19:00.





В параллельных матчах Иран победил Кыргызстан (1:0), а ОАЭ одолели действующего чемпиона Азии Катар (1:3).