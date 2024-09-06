Наступивший сентябрь балует многообразием жанровых событий, стремясь угодить слушателям, предпочитающим как сидячие залы, так и танцпольные площадки. Отдельную радость доставляют мультиформатные концерты, в которых есть место и другим видам искусства. Обозреватель «Газеты.uz», основатель музыкального канала nukta Руслан Тихонов предлагает заранее подготовиться к открывшемуся сезону.

Asl Wayne x Massa

С 6 по 29 сентября, девять городов страны

Исключительное событие для музыкальной индустрии Узбекистана. Massa и Asl Wayne ― два видных рэпера с миллионами стримов и просмотров в YouTube, представляющие, соответственно Ташкент и Хиву, объединили медийный вес, чтобы на целый месяц отправиться в совместный концертный тур. Фанатов в девяти городах будут развлекать яркими световыми шоу, мощным звуком и выверенным соотношением хлёстких бэнгеров и социальных опусов.

Когда подобные гастроли станут для артистов Узбекистана стандартной практикой, тогда можно будет говорить о формировании полноценного музыкального рынка в масштабах не только столицы, но и всего государства.

Билеты и расписание тура.

Иллюстративное фото.

Pepsi Music Fest

6−8 сентября, площадь между Hyatt Regency и Национальной библиотекой имени Алишера Навои

Международная корпорация Pepsi вновь дарит ташкентцам музыкальный праздник. Вечером в пятницу, 6 сентября, на уличную сцену между отелем Hyatt Regency и Национальной библиотекой имени Алишера Навои взойдут гегемоны стриминг-чартов России и СНГ Macan и Xcho. От первого ждём пацанско-братские флексы и философские цитаты о правилах достойной жизни, от второго ― распевную лирику для души. Учитывая бесплатный вход и новости о перекрытии дорог в дни фестиваля, есть подозрение, что яблоку будет негде упасть.

В следующие два дня Pepsi Music Fest хедлайнить сценой приглашены французский электронный продюсер Willy William, в конце 2010-х разрывавший танцполы хитами «Mi Gente» и «Ego», а затем и суперзвезда 2000-х в составе танцевального гёрл-бэнда The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. В ту эпоху группа распалась фактически с уходом поющей фронтвуман, да и воссоединение после 2020 года коллектив не смог провернуть в полной мере, отменив тур из-за начавшейся пандемии. А ведь могли бы сейчас лицезреть не сольную Николь, а всех «куколок» разом.

Начало: 19:00. Вход свободный.

Иллюстративное фото.

Teplo Autumn Fest

7−8 сентября, Японский сад

Регулярно проводимый маркет «Тепло» встречает осень двухдневным фестивалем в Японском саду, в котором существенную часть программы составят выступления артистов.

В открывающий день свои концерты дадут музыканты-преподаватели креативного центра Vox, джаз-поп-певицы Elina и Valeri, вереница конкурсантов шоу «Ovoz» ― локальной версии шоу The Voice (Мадинабону Адылова, Лиан Миланов, Фарангис Рахимбердиева, Ходжиакбар Тожибоев, Сарвиноз Камалова) и симфонический проект Orient Orchestra.

Второй день фестиваля даст площадку для ещё более узнаваемого набора имён локальной сцены ― электронного дуэта Loud373, выпустившего в августе амбициозный танцевальный альбом «FM373», узбекоязычных инди-рокеров Bu Qala и певца Laliddin, известного исполнением каверов. Планируется также место для музыкальных медитативных джемов от объединения «Артха».

7 и 8 сентября разбавлять происходящее на лайв-сцене будет диджей-зона на входе Teplo Autumn Fest с виниловыми сетами от объединения JazzAdrass.

Вход платный.





Премьера оперы «Евгений Онегин»

13 сентября, ГАБТ им. А. Навои

С наступлением осени к работе возвращаются государственные культурные учреждения. Одним из первых мероприятий сезона в академическом ключе окажется премьера новой постановки оперы «Евгений Онегин» на музыку П. И. Чайковского. Билеты в партер практически закончились, но мест в амфитеатре, ложах и балконе хватает. Ожидаем традиционную постановку великого произведения, но классика на то и классика, чтобы ходить на неё зачастую не глядя.





Концерты пианиста Людовико Тронканетти (Италия)

17 и 20 сентября; Государственная консерватория и Дворец «Туркистон»

В середине месяца свои двери откроет и Государственная консерватория. 17 сентября в большом зале образовательного учреждения состоится концерт итальянского пианиста Людовико Тронканетти. Гость исполнит произведения собственного сочинения, сочетающие элементы классической и современной музыки. Как это будет звучать на деле, сможем узнать только на самом событии ― в открытом доступе отыскать авторские композиции Людовико сложно.

Более размашистый концерт итальянец даст на сцене дворца «Туркистон» 20 сентября, где он выступит вместе с сопрано-певицей из России Валентиной Бой и народным артистом Узбекистана Женисбеком Пиязовым под аккомпанемент Национального симфонического оркестра во главе с дирижёром Алибеком Кабдурахмановым.

Иллюстративное фото.

Ilkhom Party: WITHKOKS, «Деревянный слон»

20 сентября, театр «Ильхом» (open air)

Конкуренцию симфоническому зрелищу в «Туркистоне» составит традиционная вечеринка в честь открытия нового, 49-го, сезона в театре «Ильхом». Пройдёт она на уличной сцене при участии сразу двух рок-групп: WITHKOKS и «Деревянный слон». Последние нередко выступают в стенах театра на разных мероприятиях, в том числе в новогодней «экзистенциальной ёлке» наряду с панками «Тупрактиконs». Напоминают они душевный русский рок, поглядывающий в сторону альтернативного метала 90-х.

Любопытным участником Ilkhom Party выглядит группа WITHKOKS, о которой не было ничего слышно с прошлого лета. Был повод: певица и лидер бэнда Yulduz Musa на какое-то время с головой погрузилась в проект «X-Factor», в котором она дошла до «прямых эфиров». По окончанию шоу у конкурсантки выходил сингл «So'rama» с участием наставницы Лолы Юлдашевой. В таком контексте будет интересно понаблюдать за откатом в лирический рок по канонам Земфиры.

Фото: Анна Шишкина.

Sublimation Fest

27−29 сентября, Дворец авиастроителей

В конце сентября Ташкент получит настоящий культурный праздник под эгидой международного фестиваля Sublimation Fest. Команда проекта ранее была ответственна за организацию Boiler Room в Институте Солнца, а новое событие только укрепит позицию высоко заданной планки.

Так как объединение ставит перед собой цель поставить Узбекистан на мировую культурную карту, локация фестиваля для них играет немаловажную роль. Sublimation Fest пройдёт во Дворце культуры авиастроителей, причисляемом к жемчужинам ташкентского модернизма. Пространство более двух лет находится на реконструкции в непонятном статусе, и, возможно, это событие ускорит процесс долгожданного возрождения здания.





Отдельного внимания достойны объявленная программа и список артистов. Среди выступающих значатся европейские электронные продюсеры Adana Twins (Германия), Bjarki (Исландия), ZenGxrl (Португалия), Matas Petrikas (Литва), Nazira (Казахстан), Sao (Кыргызстан) и украинский исполнитель Иван Дорн с диджей-сетом. Представлять локальную сцену будут как нишевые исполнители вроде Josef Tumari, amalia, Sabine, Xyarim и Loud373, так и крупные артисты: рэп-звезда Konsta, гёрл-бэнд Setora, Hayriniso (суперфиналистка X Factor) и Национальный симфонический оркестр.

Первый день фестиваля начнётся 27 сентября с конференции, посвящённой эволюции музыки в Центральной Азии и сохранению модернистской архитектуры. Музыканты Samantha Togni и Bjarki проведут мастер-классы и воркшопы для молодых талантов, а немецкая радиостанция Refuge Worldwide проведёт трансляцию фестиваля и организует воркшоп, посвящённый теме глобального вещания. Вечер завершится экспериментальным музыкальным шоу.

Последующие два дня, 28 и 29 сентября, будут включать музыкальную и театральную программу, а также арт-инсталляции под кураторством Азизы Кадыри. Sublimation Fest проводится при поддержке British Council.