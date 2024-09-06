Согласно анализу Всемирного банка от 2023 года, общественные места в Узбекистане недостаточно доступны людям с инвалидностью. В 2019 году 30−50% лиц с инвалидностью оценили доступ к школам, больницам, магазинам рабочим и другим общественным местам, а также их использование как затруднённое или относительно сложное.

Самые низкие показатели доступности отмечены в учреждениях социального обеспечения (55%) и здравоохранения (52%), а также школах (55%). При этом число детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, проживающих в Узбекистане, в 2023 году составляло порядка 142,3 тысяч.





Несмотря на то, что согласно Конституции Узбекистана, каждый ребёнок, независимо от физических и когнитивных особенностей, имеет право на образование, законы и правила, определяющие доступность общественных пространств, не являются всеобъемлющими.

Однако это вопросы среды. Инклюзивной же должна быть не только среда, но и методика обучения детей, считают в Агентстве США по международному развитию (USAID). Чтобы поддержать образование для всех, агентство запустило проект «Все дети успешны». В его рамках 10 тысяч учителей из Наманганской и Сырдарьинской областей прошли тренинг по инклюзивному образованию.

В августе навыкам обучились 88 учителей, отобранных при содействии Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО). При отборе кураторы проекта руководствовались двумя главными критериями: достаточные знания о преподавании в начальных классах и интерес к инклюзивному образованию. 88 финалистов, прошедших тренинг, стали наставниками, или мастер-тренерами, для 936 педагогов в своих областях, которые затем обучили других преподавателей. Таким образом, было охвачено более 10 тысяч педагогов.





Первый поток тренеров в течение трёх дней обучали специалисты МДШО и проекта «Все дети успешны», являющиеся экспертами по инклюзивному образованию и работе с детьми с особыми образовательным потребностями. Мастер-тренерам рассказали, что такое инклюзивное образование, почему это важно, как работать с детьми с особенными потребностями и как строить с ними диалог.

В дальнейшей работе с другими педагогами мастер-тренеров будут консультировать их наставники. Методологию проведения тренингов команда проекта тестировала в начале лета в Гулистане, рассказала руководитель проекта «Все дети успешны» Кейт Лэпхэм.

Её коллега и один из кураторов проекта — Джейми Бовэн, старший технический советник общественной организации в области образования Creative Associates International. Эксперт много лет работала педагогом в американской школе и внедряла инклюзивный подход в своей профессиональной практике преподавателя.

«Инклюзивное образование — это образование, в котором каждому ребёнку, независимо от физических, интеллектуальных, эмоциональных и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях со всеми остальными на равных, — отмечает Джейми Бовэн. — При этом ученикам дают такое образование, чтобы они, закончив учебное заведение, полноценно смогли влиться в социум».

Кейт Лэпхэм в своём толковании инклюзивного образования расширяет это понятие. По её мнению, инклюзивным считается обучение, в процессе которого дети разных экономических слоёв и возможностей и говорящие на разных языках дома являются частью одного образовательного коллектива.

«Наша программа — это не спрос USAID, а спрос правительства Узбекистана, — подчеркнула Кейт Лэпхэм. — В последние годы государство уделяет огромное внимание инклюзивности в обществе, и мы это замечаем. В 2020 году вышло постановление президента Узбекистана о совершенствовании образования детей с особыми потребностями, в 2021 — об утверждении нормативно-правовых актов об обучении детей с особыми потребностями. В рамках этих инициатив мы и запустили нашу программу», — отмечает Кейт Лэпхэм.





По словам Джейми Бови, сейчас по всему миру, в том числе в США, активно вводится инклюзивное образование и универсальный дизайн преподавания. При таком подходе учитель передаёт информацию школьникам в разных форматах и разными способами, ученики могут участвовать в уроках по-разному. Такая методика позволяет детям не терять интерес и получать информацию наравне со всеми, независимо от особенностей школьников.

«В рамках инклюзивного образования учителя должны давать каждому ребёнку подходящие пути проявления знаний. Если школьник не может написать контрольную работу от руки, но может рассказать устно, то почему бы и нет?», — отмечает Джейми Бовэн.

Она поделилась, что во время её преподавательской практики в классе был ученик с дисграфией. Это расстройство, которое связано с нарушением письма, когда человек может неосознанно делать ошибки при написании текста. Ребёнок отвечал устно, но благодаря универсальному подходу учился со всеми в обычном классе.





«Если у ребёнка интеллектуальные нарушения, то ему можно облегчить задания, упростить информацию, — добавила Кейт Лэпхэм. — Если ребёнок слабослышащий, то можно жестами ему объяснять или параллельно выводить тексты на доске, если такая есть в классе. Или учителю стоит писать от руки то, что он говорит. Можно также смотреть всё время в сторону учеников, пока рассказывается тема, поскольку некоторые слабослышащие дети умеют читать по губам. Тут нужно адаптироваться под ситуацию».

Джейми Бовэн подчеркнула, что важно не наличие детей инвалидностью в классе, а безусловная готовность преподавателя к их появлению.

Команда проекта надеется, что после окончания всех этапов тренинга педагоги продолжат передавать свой опыт коллегам. Мероприятия будут проводиться два раза в год, рассказала Кейт Лэпхэм. Команда проекта ведёт переговоры с МДШО по вопросу проведения тренингов во всех 14 регионах. По словам Джейми Боуэн, регулятора намерен внедрить программу инклюзивного образования в школы. Проект «Все дети успешны» готов всячески содействовать этой инициативе.





По состоянию на конец 2023—2024 учебного года 530 общеобразовательных школах Узбекистана инклюзивно подходят к процессу обучения, рассказала «Газете.uz» методист Республиканского центра по профориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся при МДШО Шоиста Ахмедова. В этих школах обучается 1195 детей с особенностями развития, 429 из них — девочки.

В этом учебном году количество школ с инклюзивным подходом увеличится, заверила Шоиста Ахмедова. А к 2025 году доля школ с системой инклюзивного образования должна достигнуть 51% от общего количества общеобразовательных учреждений страны — это предусмотрено постановлением президента об образовании детей с особыми потребностями.

Кроме того, МДШО планирует изменить подход к повышению квалификации учителей в области инклюзивного образования. Согласно сегодняшним протоколам, педагоги должны повышать свою квалификацию ежегодно. Курсы длятся неделю, или 34 часа. Из них теме инклюзии посвящают 4 часа, рассказала начальник управления по повышению потенциала педагогических кадров и координации деятельности учреждений по их подготовке при МДШО Наргиза Кучкарова.

«С 2025 года повышение квалификации будет проводиться раз в пять лет, продолжительность курса составит 100 часов, или 1 месяц. Планируем увеличить количество часов, которые посвятим теме инклюзии», — сказала Наргиза Кучкарова.

72-х часовые курсы по повышению квалификации в области инклюзивного образования МДШО отдельно проводит и сегодня, добавила Шоиста Ахмедова. В августе их окончили более пяти тысяч специалистов — педагоги, администрация школ и школьные психологи.

С октября этого учебного года в штате школ для начальных классов появится должность «спецпедагога». Он будет отдельно работать с детьми с особыми потребностями.

«До обеда ребёнок будет заниматься в общем классе со всеми, а после обеда у него будут внеурочные занятия со спецпедагогом. Если ребёнок не успел понять тему со всеми или у него остались вопросы, то они со спецпедагогом это будут разбирать», — поясняет Шоиста Ахмедова.





Часть спецпедагогов — бывшие сотрудники специализированных учебных заведений для детей с инвалидностью. Сегодня эти учреждения закрываются по всему Узбекистану. Деинституализация направлена на превращение всех школ в инклюзивные и всего образования в инклюзивное, подчеркнула Наргиза Кучкарова.

«Миссия школы и государства — обеспечить как физические условия (пандусы, тактильные указатели), так и ментальную среду, где учителя знают подход к самым разным детям, есть поддержка от сверстников и родителей других детей», — добавила Наргиза Кучкарова.

Кейт Лэпхэм подчеркнула, что в процессе инклюзивного обучения должны быть общие принципы, но не строгие правила, потому что к каждому ребёнку и к каждому родителю нужен отдельный подход.

«Инклюзивное образование — это про образование, в котором не только дети с инвалидностью чувствуют себя на равных с остальными, а все ученики одинаково вовлечены в процесс, — пояснила она. — В классах всегда есть одарённые дети. Есть те, кто быстрее и лучше остальных осваивают темы. Есть те, кто учится средне или плохо. Задача учителя — задействовать в учебном процессе всех. Какие бы технологии ни были в школе, насколько бы ни была доступна среда в учебном заведении, самое главное — учитель».

Кейт Лэпхэм считает, что инклюзивный подход к образованию — это атмосфера, среда и условия, в которых всем комфортно и обеспечивается эффективное обучение. Узбекистан к этому идёт.