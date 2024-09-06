Политика

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Узбекистан и Казахстан 15−17 сентября, а также примет участие в саммите «Центральная Азия — Германия».

Экономика

Сеть супермаркетов «Корзинка» по итогам разбирательства в Комитете по конкуренции сообщила, что продолжит развитие стратегии по поддержанию низких цен на корзину популярных товаров под новым названием — «Ежедневные покупки по ещё более низким ценам». Суть программы, как заявил ритейлер, не меняется.

По итогам первого полугодия в Узбекистане среднемесячные платежи по ипотеке выросли на 16% — до 2,99 млн сумов. Средняя сумма таких займов выросла, но их стали выдавать на меньший срок. 22% ипотечных кредитов получили лица с неофициальными доходами.

Общество

Агентство США по международному развитию запустило тренинг по повышению квалификации педагогов в работе с детьми с инвалидностью. Участие в нём примут 9000 учителей. Как адаптировать среду для обучения всех школьников и сколько в Узбекистане инклюзивных учебных заведений — в материале «Газеты.uz».

6 сентября на территорию Узбекистана начнётся вторжение относительно холодного воздуха, в выходные температура днём понизится до +22…+27 градусов.

Все станции метро Ташкента оборудуют рамками-металлодетекторами, сообщили в администрации метрополитена.

Совместные антитеррористические учения силовиков и спецслужб стран СНГ «Восток-Антитеррор» впервые прошли в Узбекистане. Участники отработали сценарии по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на объектах критической инфраструктуры, применялись авиация и беспилотники.

Минувший август в Узбекистане был неоднородным по температурному режиму и вошёл в тройку самых тёплых августов за все годы наблюдений. В целом летний сезон в этом году был теплее нормы, но без рекордных значений.

«Битлджус Битлджус» и ещё восемь кинопремьер, арт-фестиваль, Pepsi Music Fest, фестиваль Teplo, выставки, концерты, творческие мастер-классы для детей и взрослых, спектакли и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Культура

С наступлением осени резко возросло количество музыкальных анонсов и стихийно организуемых событий. «Газета.uz» изучила городские афиши на месяц и составила дайджест из наиболее интересных мероприятий.

Спорт

Паралимпиада в Париже ещё до её завершения стала самой успешной для Узбекистана за всю историю независимого развития страны. Девятое «золото» принёс 21-летний Толиббой Юлдашев в метании диска. Ещё одну «бронзу» завоевал Темур Гиязов в прыжках в высоту.

Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец, комментируя матч против КНДР на квалификации к ЧМ-2026, заявил, что его приоритет — это заработать максимальное количество очков, а не красивая игра. Он также указал на плохую физическую форму игроков из-за нехватки времени на подготовку.

Мир

Прошедшие три месяца — июнь, июль и август — стали самым жарким периодом за всю историю наблюдений. Аномально тёплое лето фиксируется на планете второй год подряд.

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