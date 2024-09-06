Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл телефонный разговор со спортсменами, на днях успешно выступившими на проходящих в Париже Паралимпийских играх, сообщила пресс-служба главы государства.

В финале дзюдоист Шерзод Намозов одержал победу над соперником и завоевал золотую медаль. Это стало вторым чемпионством узбекистанца на Паралимпийских играх.

В соревнованиях по лёгкой атлетике в толкании ядра Хусниддин Норбеков с результатом 16,82 м занял первое место и установил новый рекорд. Он стал первым узбекистанским спортсменом с титулом трёхкратного чемпиона Паралимпиады.

Глава государства в беседе отметил, что с волнением наблюдал за их волевой борьбой и рад, что они принесли Родине новые золотые медали. От имени народа искренне поздравил спортсменов, поблагодарил их тренеров и родителей.

Чемпионы выразили признательность за высокое внимание и постоянную поддержку, говорится в сообщении.

Ранее президент Узбекистана поговорил по телефону с чемпионами Паралимпиады Элбеком Султановым, Ёркинбеком Одиловым, Асадбеком Тоштемировым, Асилой Мирзаёровой и Кудратиллохоном Маруфходжаевым.

За сегодняшний день параспортсмены Узбекистана добавили в копилку страны ещё три медали. Сафия Бурханова стала трёхкратным призёром Паралимпиады в толкании ядра, завоевав серебряную медаль. Толиббой Юлдашев в метании диска удостоился «золота», а Темур Гиязов в прыжках в длину — «бронзы».

Национальная сборная Узбекистана на момент публикации занимает 11-е место с 9 золотыми, 6 серебряными и 5 бронзовыми медалями (всего — 20 наград). Это лучший результат в истории страны.