Сборная Узбекистана по футболу одержала победу над КНДР в первом матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший 5 сентября на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте, завершился со счётом 1:0.

Узбекистанцы с первых минут оказывали прессинг и пытались действовать первым номером. На 20-й минуте после красивой комбинации полузащитник Жалолиддин Машарипов точно пробил по воротам соперника. Он же по итогам встречи стал лучшим игроком матча.

У северокорейцев тоже возникали опасные моменты. Одна из них завершилась пенальти на 40-й минуте, когда Одилжон Хамробеков сбил соперника в штрафной. Вратарь Уткир Юсупов угадал угол и зафиксировал мяч после удара нападающего Кук-Чхоль Кана II.

Во втором тайме соперник начал постепенно забирать владение и совершать атаки в ворота Узбекистана, но национальная сборная выстояла.

Напомним, в третьем отборочном раунде ЧМ 18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-офф.

Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября и завершится 10 июня 2025 гоода.

Узбекистан попал в группу «А», где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР. Следующий матч команда проведёт в гостях у Кыргызстана 10 сентября в 19:00.

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Статистика за матч, первый и второй таймы. Источник: flashscore.com.

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