Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 сентября ознакомился со строительством аэропорта «Ташкент-Восточный», сообщила пресс-служба главы государства.

О предыдущем визите президента в будущий аэропорт, предназначенный для официальных лиц и бизнес-авиации, сообщалось в июле прошлого года.

Шавкат Мирзиёев с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым. Фото: Пресс-служба президента.

Проект реализуется согласно постановлению президента, принятому семь лет назад, — 30 июня 2017 года. Размещавшаяся на аэродроме раньше военно-транспортная авиация была передислоцирована. В декабре 2018 года сообщалось, что завершение первого этапа проекта намечено на 2020 год.

После прошлогоднего поручения Шавката Мирзиёева «серьёзно и критически» пересмотреть проект общую площадь комплекса было решено сократить на 130 га (с предыдущих 693 га).

Изначально планировалось строительство двух взлётно-посадочных полос длиной 4 км, но в итоге было решено оставить одну. Она уже построена.

Кадр репортажа «Узбекистан 24».

«В настоящее время строятся два терминала, перрон и ангары для бортов высокопоставленных гостей и деловой авиации. Аэропорт будет оснащён современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории ИКАО III-А, обеспечивающим взлёт и посадку даже в неблагоприятных погодных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Кадр репортажа «Узбекистан 24».

«Здесь же состоялась презентация внешнего и внутреннего вида терминалов. Глава государства обратил внимание на то, что фасадная часть зданий должна быть выполнена в национальном стиле, а при оформлении и оснащении больше внимания следует уделить тёплым цветам. Он подчеркнул необходимость учёта всех удобств для приёма высоких гостей и проведения встреч», — отмечается в сообщении.

Кадр репортажа «Узбекистан 24».

Кадр репортажа «Узбекистан 24».

«Как известно, аэропорт расположен рядом с парком „Янги Узбекистон“ и Олимпийским городком. Даны указания по озеленению этих комплексов и придорожной территории, посадке цветов, использованию декоративных элементов, отражающих культуру нашего народа», — сообщили в пресс-службе.

По данным источников «Газеты.uz», открытие аэропорта может состояться в первой половине следующего года.