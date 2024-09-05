В связи с футбольным матчем между сборными Узбекистана и КНДР в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу на некоторых улицах Чиланзарского района будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба ГСБДД Ташкента.

Будут закрыты:

  • Участок от пересечения улиц Мукими и Чиланзар до пересечения улиц Чиланзар и МКАД;
  • Участок от пересечения улиц Мукими и Арнасай до пересечения улиц Чулпаната и Арнасай;
  • Участок от второстепенной улицы Бунёдкор до улицы Чулпаната.

Ограничение продлится с 17:00 до 23:00.