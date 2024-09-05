Параатлет сборной Узбекистана Шерзод Намозов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже по дзюдо.

В весовой категории до 60 кг в категории J2 (спортсмены с нарушениями зрения) в четвертьфинале победил Луиса Гавилана из Испании (10:0), в полуфинале одолел южнокорейца Ли Мин-джэ (10:0).

Финал против 24-летнего Зураба Зурабиани из Грузии получился тяжёлым. За 20 секунд до конца поединка соперник провёл болевой приём на руку (суставной замок) и зафиксировал победу с оценкой «иппон». Однако, судья после просмотра записи увидел нарушение и выдал ему «шидо» (оценка за совершение незначительных нарушений). Таким образом, победу с минимальным счётом одержал представитель Узбекистана — 1:0.





Это вторая золотая медаль Паралимпийских игр в карьере 32-летнего Намозова после Рио-2016. Он также является двукратным победителем Параазиатских игр 2014 и 2018 годов, двукратным чемпионом Азии 2017 и 2019 годов и двукратным бронзовым призёром ЧМ 2014 и 2018 годов.

Правила парадзюдо

Узбекистан на момент публикации находится на 13-м месте в общем медальном зачёте с 16 медалями — 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Игры завершатся 8 сентября.



