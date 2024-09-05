Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 сентября ознакомился с предложениями по развитию дошкольного образования, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние семь лет уровень охвата дошкольным образованием вырос с 27% до 74,6%. В ближайшие пять лет планируется довести этот показатель до 80%.

На презентации были рассмотрены предложения, направленные на повышение качества и эффективности дошкольного образования.

В частности, для расширения охвата предусматривается разрешить строительство детских садов на свободной территории школ на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП), что станет «кластерной системой», сказала министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Отмечается, что не всем детским садам доступны учебно-методические материалы, разработанные на основе государственной программы. Частные учреждения используют интернет-ресурсы. В связи с этим все программы намечено разместить на сайте Министерства дошкольного и школьного образования и сделать их доступными для бесплатного использования.

«В передовой зарубежной практике постоянно отслеживается интеллектуальный и когнитивный потенциал, физическое, психическое, социальное состояние детей, и на основе этого корректируется учебно-воспитательный процесс. С учётом этого поставлена задача ведения „Карты развития ребёнка“ в информационной системе управления дошкольным образованием», — говорится в сообщении.





Сегодня в детских садах работают около 167 тысяч воспитателей, большая часть из них имеет среднее специальное образование. Нынешний срок повышения квалификации в сфере составляет один раз в пять лет. Для ускорения этого процесса между курсами повышения квалификации планируется проведение мероприятий «Час методического мастерства» и «День методического мастерства». Педагоги смогут проходить квалификацию в своих регионах.

Предлагается также внедрить дуальную форму обучения в высших учебных заведениях, увеличить целевые квоты на заочное и вечернее обучение.

Сегодня посещаемость и расходы на питание в государственных детских садах документируются в бумажной форме. Поэтому планируется цифровизировать ведение отчётности с применением технологии биометрической идентификации.

По словам Хилолы Умаровой, в 208 школах планируется создать инклюзивную среду, а также учредить базовые дошкольные образовательные организации в каждом регионе.

На презентации также обсуждены меры по совершенствованию работы с одарённой молодежью.

Если в 2022 году школьники Узбекистана завоевали 45 медалей на международных предметных олимпиадах, то в этом году завоёвано 113 наград.

Для тщательной подготовки молодёжи и повышения результативности планируется наладить отбор участников международных предметных олимпиад начиная с 5−8 классов. Учебные программы, литература, методические рекомендации и пособия по каждому предмету намечено усовершенствовать и довести до учащихся и наставников. В сборные команды будут привлечены зарубежные специалисты, пройдут совместные сборы с иностранными командами.

Сегодня денежными призами награждаются победители 22 международных и региональных предметных олимпиад. Принято решение о расширении этого списка до 28. Денежные вознаграждения и подарки учащимся, победившим на республиканских и международных олимпиадах, их учителям и руководителям сборных команд, будут освобождены от подоходного налога.

Глава государства поручил вновь тщательно проработать и всесторонне доработать предложения.

Напомним, согласно программе реализации проектов ГЧП на 2024−2030 годы, начиная с 2026 года планируется ежегодно строить не меньше 100 школ и 100 детских садов на основе ГЧП для создания 400 тысяч учебных мест для школьников и 300 тысяч мест для воспитанников.