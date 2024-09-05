Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал постановление о развитии государственно-частного партнёрства (ГЧП) на 2024−2030 годы.

Министерству экономики и финансов, министерствам, культуры и спорта, Агентству по управлению госактивами совместно с Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента поручено до конца года провести инвентаризацию неэффективно используемых крупных больниц, культурных и спортивных сооружений, включая дворцы культуры, стадионы, концертные залы и парки отдыха.

После этого они должны внести в Кабинет министров предложения по их передаче частному сектору на основе ГЧП.

Что именно подразумевается под неэффективным использованием, в документе не уточняется. «Газета.uz» попросила пресс-службу Минэкономфина разъяснить значение этой формулировки.

Минэкономфин, Министерство инвестиций, промышленности и торговли и Министерство энергетики должны в течение трёх месяцев внести в правительство проект поправок в закон «О государственном долге», предусматривающий установление верхнего предела обязательств, принимаемых государством («бери или плати») и выдаваемых писем-подтверждений (comfort letter) по проектам ГЧП.

«Бери или плати» (Take or pay) — конструкция договоров, которая чаще всего используется в контрактах на поставку товаров крупным и постоянным покупателям. В таких договорах покупатель обязуется оплатить товар вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле. Тогда как поставщик берёт на себя обязательство предоставить товар на гарантированных условиях (по определённой цене, в согласованных объёмах и т. д. ). Например, Узбекистан и Афганистан на 10 лет заключали контракт на поставку электроэнергии на условиях «бери или плати». Аналогичная схема применена в договоре между американской Air Products и «Узбекнефтегазом».

Для своевременной и качественной реализации проектов, включённых в программу реализации проектов ГЧП в 2024—2030 годы, эффективного управления средствами, поступающими в Фонд ГЧП, в том числе привлечения консультантов к проектам, в структуре Министерства экономики и финансов создаётся проектный офис «Центр проектов государственно-частного партнёрства» в форме государственного учреждения.

Проектный офис будет регулярно организовывать роуд-шоу и «круглые столы», организовывать учебные семинары по переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ГЧП, проводить их практику за рубежом, а также организовывать получение международных сертификатов.

Кроме того, на офис возлагаются задачи по разработке учебных программ по увеличению местного контента в проектах программы и расширению финансирования проектов в национальной валюте.

В будущем также планируется создать прямые инвестиционные фонды с участием международных финансовых организаций и иностранных банков для расширения возможностей финансирования проектов ГЧП.

Проекты государственно-частного партнёрства планируется реализовывать на основе «программного подхода» с потенциальными инвесторами, согласовывать с частным партнёром основных условий (уровень рентабельности, сроки и механизмы реализации).

Ранее мы сообщали, что согласно этому же документу распределительные электрические и газовые сети во всех регионах Узбекистана намечено передать в управление частным операторам. Кроме того, запланировано начать строительство платных дорог из Ташкента в Самарканд и Андижан.