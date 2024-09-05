Систему государственного медицинского страхования начнут внедрять с 1 октября в Ташкенте и Сырдарьинской области, а с 1 января 2025 года — в Каракалпакстане. Об этом было сообщено в ходе презентации президенту Узбекистана мер по совершенствованию первичного звена здравоохранения 4 сентября.

Для внедрения медстрахования до конца 2024 года будут запущены информационные системы «Электронная поликлиника» и «Электронная больница». Медицинские работники пройдут обучение по их использованию. Учреждения будут оснащены необходимой техникой и сетевым оборудованием.

«В медицине будут применяться методы финансирования, основанные на результатах. Оказание медицинских услуг и предоставление лекарственных средств в рамках страхования будет осуществляться за счёт государственного бюджета, с населения дополнительная плата взиматься не будет», — говорится в сообщении.

В других регионах Узбекистана систему государственного медицинского страхования планируется внедрить до конца 2026 года.





Директор проектного офиса «Центр проектов здравоохранения» Эльдор Одилов сообщил, что президенту были представлены проекты документов по внедрению медстрахования и развитию первичного звена. Эти документы уже подписаны главой государства. По его словам, на первоначальном этапе с населения не будут взиматься дополнительные средства для страхового взноса.

«Как страховой взнос будут приниматься средства, сформированные за счёт налогов населения. Они будут формироваться в Фонде государственного страхования, который будут финансировать медицинские услуги, оказанные населению, а также лекарства, включённые в гарантированный пакет», — сказал он.





Исполняющий обязанности министра здравоохранения Асилбек Худаяров сообщил, что медперсонал уже проходит обучение по использованию систем «Электронная поликлиника» и «Электронная больница». По его словам, основная роль в этой системе будет отведена семейным врачам в поликлиниках. Они будут выдавать направление пациентам для посещения врачей узкого профиля.

После запуска медстрахования пациенты смогут приобретать лекарства по фиксированным ценам, указанным в электронном рецепте, не только в государственной аптеке «Дори-Дармон», но и в любой частной аптеке. Данные будут поступать в Центр проектов здравоохранения, на их основе будет производиться оплата за фармпродукцию по схеме реимбурсации (возмещения).

Система реимбурсации позволит пациенту бесплатно получать лекарства (входящие в гарантированный пакет из 11 лекарств) на основании электронного рецепта, выписанного семейным врачом. Выдачей препаратов будут заниматься аптеки, с которыми Фонд государственного медстрахования заключит договора.

Медицинское страхование

О планах внедрения обязательного медицинского страхования в стране и разработке соответствующего закона говорилось в постановлении президента о развитии частного сектора в здравоохранении от апреля 2017 года.

Указом президента от декабря 2018 года предусматривалось начать поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования с 1 января 2021 года.

В ноябре 2020-го глава государства подписал постановление о реализации в Сырдарьинской области пилотного проекта по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов государственного медицинского страхования. Согласно этому же документу, с 1 декабря 2020 года был образован Государственный фонд медицинского страхования.

В декабре 2022 года президент в ежегодном послании заявил, что переход на государственное медицинское страхование будет ускорен, и его начнут внедрять в Ташкенте с 2023 года, а позже — в других регионах.

В начале 2023 года этой датой было объявлено 1 июля. Для этого была начата цифровизация медицинских учреждений. В указе президента от сентября 2023 года датой завершения внедрения медицинского страхования был обозначен конец 2026 года. Фонд государственного медстрахования с 2024 года был переведён в структуру Минздрава, а с 2027 года станет самостоятельным фондом.

12 сентября глава Фонда государственного медстрахования Фаррух Шарипов был назначен заместителем министра здравоохранения.