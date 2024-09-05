На скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области продолжается утечка сероводорода, начавшаяся 1 сентября. Об этом «Газете.uz» сообщили местные жители, которые также прислали видеозаписи с места происшествия.

Один из жителей посёлка Саргиёз рядом с городом Байсун рассказал, что техногенная ситуация, как её назвало Министерство энергетики, произошла на скважине рядом с городским посёлком Кафрун (в 15−16 км от Байсуна), где проживают работники газохимического комплекса.

«Мы в посёлке Саргиёз начали чувствовать запах сероводорода 1 сентября, когда началась утечка. На сегодняшний день газ всё ещё выходит… Запах появляется не всегда, а в зависимости от ветра. Вечером запах держится дольше, утром меньше. Появилась головная боль. Некоторые жители начали носить маски. Многие временно уехали к родственникам в Термезе, мои родные тоже. Я остался один дома, поскольку надо смотреть за коровами», — рассказал он.

По словам мужчины, всех жителей посёлка Кафрун эвакуировали в Байсун.

Перевозка рабочих из посёлка Кафрун. 2 сентября, на следующий день после начала утечки сероводорода. Фото: «Газета.uz».



«Они находятся в школах и колледжах. Работников Кафруна тоже отпустили, переселили и граждан Индии и Пакистана, которые работают на объекте. Тут проезжают автобусы, машины и техника МЧС. На наш большой стадион „Алпомиш“ прибыли военные, развернули палатки, там большая армия», — рассказал он.

На записях, присланных другим читателем, можно увидеть, как грузовики перевозят рабочих, в том числе иностранцев.

Фото: Соцсети



Мужчина рассказал, что местных жителей просят не распространять в интернете информацию, фото и видео об инциденте и обещают решить проблему.

Местные жители также рассказали Kun.uz о неприятном запахе в Байсуне.

«Город накрыл неприятный и едкий запах. Стало сложно дышать. Многие чувствуют головную боль и вялость», — заявил один из собеседников издания.

Другой житель сравнил запах сероводорода с запахом тухлых яиц, от которого у людей головокружение, тошнота, раздражение в горле.

«На улицах сотрудники правоохранительных органов, чтобы не было краж»

Сурхандарьинский журналист Аброр Курбонмуратов рассказал «Газете.uz», что в первые дни утечки газа в медучреждения действительно поступали пациенты, у которых была рвота и плохое самочувствие. Вскоре они выписывали.

«В целом на сегодняшний день таких случаев почти не наблюдается. В посёлке Кафрун пока есть запах газа… На каждой улице стоят сотрудники правоохранительных органов, потому что в домах никого нет — они остались открытыми, чтобы не было краж», — сообщил он.

Журналист подтвердил, что людей просили не фотографировать и не снимать на видео происходящее.

Власти наладили дополнительные автобусные рейсы между Байсуном и посёлками.

«Люди временно проживают в гостях, в школах, в лагерях. Есть проблема с продовольствием и деньгами… Люди пока не вернулись в свои дома, потому что авария ещё не устранена, и никто не знает, когда её устранят», — сказал он.

Об утечке

В ночь на 2 сентября в МЧС Узбекистана сообщили, что 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-й скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) из-за нарушения технологического процесса произошла утечка сероводорода (сульфид водорода). Для обеспечения безопасности населения жители, проживающие рядом с месторождением, были эвакуированы в безопасное место.





По поручению президента 2 сентября на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Абдулла Кулдашев, министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Косимов и председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков. На фото также можно увидеть министра здравоохранения Асилбека Худаярова. Большинство присутствующих находятся без масок или каких-либо защитных средств.

2 сентября в 17:30 «Газета.uz» связалась с администрацией больницы скорой медицинской помощи Байсунского района, где сообщили о госпитализации двух работников завода.

«Вчера с затруднённым дыханием были госпитализированы двое рабочих объекта. Их состояние удовлетворительное, стабильное. Они находятся под контролем врачей. Сюда прибыли и врачи из Термеза… Информации о погибших не было», — сказали в медучреждении.

«Газета.uz» направила запрос в хокимият Сурхандарьи о количестве эвакуированных, но пока не получила ответ. Мы также направили запросы в МЧС, Минэнерго, «Узбекнефтегаз», Eriell и Enter Engineering.

Сероводород — токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Он способен парализовать обонятельный нерв, в результате чего человек перестаёт ощущать запах этого газа. Это часто приводит к сильным отравлениям из-за неспособности своевременно распознать и прекратить контакт с токсическим источником. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной концентрацией может привести к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

О проекте М-25

Спутниковые снимки территории, где расположены заводы и другие объекты Surhan Gas Chemical Operating Company, а также объекты Eriell и Enter Engineering.

Месторождение М25 является крупнейшим неразработанным на данный момент газовым месторождением в Узбекистане. Оценка запасов газа составляет более 150 млрд кубометров сырого газа. Основная часть запасов газа имеет высокое содержание диоксида углерода и сероводорода.

Первая скважина на месторождении была пробурена в 1975 году объединением «Узбекнефть». За последующие сорок с лишним лет ввести месторождение в эксплуатацию не удавалось, поскольку его запасы являются трудноизвлекаемыми, газ высокосернистый, а само месторождение характеризуется очень сложными горно-геологическими условиями. Вовлечение малайзийской компании Petronas в 2006—2008 годы также не позволило перейти на этап разработки.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов — Gas Project Development Central Asia (ранее совместное предприятие «Газпрома» и Газпромбанка), Altmax Holding (Кипр) и «Узнефтегаздобычей» соглашение о разделе продукции (СРП) на инвестиционном блоке «Узбекистон мустакиллиги» с доразведкой и разработкой газового месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» со строительством газоперерабатывающего комплекса.

Стоимость всего комплекса оценивалась в 5,8 млрд долларов. Стоимость газохимического комплекса составляла 2,9 млрд долларов (в апреле 2021 года проект оценивался в 2 млрд долларов). Комплекс будет иметь мощность по добыче и переработке 5 млрд кубометров газа в год.

Проект реализуется на условиях СРП сроком 35 лет, оператором выступает иностранное предприятие Surhan Gas Chemical Operating Company. Буровые работы выполняет компания Eriell, проектирование, поставку оборудования и строительство газоперерабатывающего завода, объектов инфраструктуры, системы сбора, подготовки и транспортировки газа на условиях «под ключ» — Enter Engineering.

На экспорт российской техники для месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» ВЭБ.РФ и «Газпромбанк» в 2021 году выделили кредит в 900 млн долларов.

По состоянию на ноябрь 2023 года в разработку месторождения было инвестировано 1,45 млрд долларов, завершены буровые работы на 20 скважинах, успешно испытано 11 газовых скважин. Практически завершены фундаментные работы и строительство металлоконструкций.

На ГПЗ, помимо добычи и переработки газа, предусматривалась установка грануляции и отвердевания серы, которая предназначена для преобразования жидкой серы в твёрдую серу в двух возможных конфигурациях: гранулированная сера (для продажи) и комовая сера (для хранения). Данную установку планировалось расположить на отдельной площадке, непосредственно примыкающей к ГПЗ. Объём производства оценивался в 460 тысяч тонн в год.

В технологии проекта отмечалось, что спецификой Байсунского газоперерабатывающего комплекса является значительное содержание в добываемом сырье (газе) так называемых кислых компонентов — сероводорода (H2S) и диоксида углерода (CO2), сильных коррозионно-активных примесей, при определённых условиях представляющих серьёзную угрозу для контактирующих с ними стальных трубопроводов и оборудования, повреждение и/или разрушение которых могут сопровождаться загрязнением окружающей среды, потерями продукции, материальным ущербом и другими отрицательными последствиями.

На сегодняшний день «Узбекнефтегаз» владеет 20% в гонконгской Surhan Investments Limited, которая владеет Surhan Gas Chemical Operating Company. На запрос «Газеты.uz» о сумме ущерба, возможном изменении стоимости проекта и сроков его запуска в компании заявили, что не владеют информацией.

В феврале прошлого года Surhan Gas Chemical Operating Company сообщили, что бенефициарами Surhan Investments Limited по соглашению являются предприниматель Бахтиёр Фазылов (связан с компаниями Eriell, Enter Engineering, Saneg, основной бенефициар газохранилища «Газли» и многих других проектов) и российский бизнесмен Андрей Филатов (президент Российской шахматной федерации и совладелец двух крупных транспортно-логистических компаний).