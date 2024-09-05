Конституционный суд Казахстана принял в производство обращение местного жителя с просьбой проверить на соответствие Конституции ограничения на проведение мирных собраний, сообщает Zakon.kz.

Суд, в частности, проверит три подпункта двух статей закона «О порядке организации и проведения мирных собраний». В них говорится, что местные исполнительные органы могут отказать в проведении мирных собраний, если в предполагаемое время и месте уже запланированы другие мероприятия или проводятся строительно-монтажные работы. В таких случаях власти могут предложить организаторам изменить место или время проведения собрания для «обеспечения прав и свобод граждан, общественной безопасности, а также бесперебойного функционирования транспорта и сохранности объектов инфраструктуры».

BES.media отмечает, что проведение митингов в Казахстане «сложный вопрос», а акиматы «часто отказывают организаторам мирных собраний, особенно, если тематика неугодна властям». Издание поясняет, что для отказа называются разные причины, в том числе те, что сейчас оспариваются в Конституционном суде.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о мирных собраниях в мае 2020 года — он сменил закон от 1995 года. Согласно документу, в мегаполисах страны должны быть определены как минимум три места, в которых можно проводить мирные митинги и собрания. Также разрешительный порядок проведения митингов был изменён на уведомительный, хотя, по мнению казахстанских правозащитников, прежняя практика отказа сохранилась.