Президент Узбекистана 30 августа подписал закон об учреждении почётного звания «Узбекистон Республикасида хизмат курсатган тадбиркор». («Заслуженный предприниматель Республики Узбекистан»).

Почётное звание будет присваиваться «передовым и инициативным руководителям и учредителям субъектов предпринимательства, наладившим новые, высокодоходные направления бизнеса, внёсшим достойный вклад в развитие экономики страны и повышение благосостояния населения благодаря широкому внедрению инноваций в сферу, возведению современных производственных мощностей, повышению экспортного потенциала, активному привлечению иностранных и отечественных инвестиций, созданию новых рабочих мест, а также ставшим образцом в осуществлении деятельности в сотрудничестве с государственными органами, активном участии в социальных проектах и имеющим большой опыт в ведении бизнеса».

К почётному званию прилагается нагрудный знак. Он будет иметь форму круга диаметром 30 мм и изготавливаться из серебра.

На лицевой стороне в центре знака на фоне карты Узбекистана и солнечных лучей будут изображены знак экономического роста и монеты, «символизирующие ускоренное развитие предпринимательства» и его вклад в процветание страны.

Вдоль правого нижнего края знака изобразят лавровую ветвь, в его верхней части расположится надпись «Хизмат курсатган тадбиркор».

В Узбекистане сейчас насчитывается более 35 почётных званий для представителей разных профессий: заслуженные деятели науки, культуры, искусств, архитекторы, строители, работники промышленности, шелководы, хлопкоробы, животноводы, спортсмены и тренеры.