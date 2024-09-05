В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой хоким Кошрабатского района Самаркандской области Дилшод Шакарбоев оскорбляет своих подчинённых. Хокимият Самаркандской области сообщил, что в отношении хокима приняты дисциплинарные меры.

Согласно сообщениям в социальных сетях, инцидент произошёл на одном из районных совещаний, где глава района осыпал оскорблениями своих заместителей по вопросам строительства и сокращения бедности.

На записи хоким, в частности, заявляет, что одна махалля «полностью завершена» за 400 млн сумов, что подтвердили в Ассоциации махаллей, и обвинил заместителя по вопросам строительства Иноята Халикулова в том. что он «ничего не знает».

«Эй, ты, бессовестный, б**ть, утром возьми и ответи всех туда… Они нашли только человека, о котором я сказал. Хоть одного строителя найди сам, эй, бессовестный. Ты же заместитель по строительству», — говорит хоким.

Заместителя по вопросам сокращения бедности хоким назвал «ослом» и также оскорбил его нецензурными словами.

Распоряжением хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова в отношении Дилшода Шакарбоева применено дисциплинарное наказание в виде выговора.

Дилшод Шакарбоев был назначен на должность хокима Кошработского района 15 июня 2022 года.

В мае 2023 года он получил выговор за безответственность при исполнении решений межрайонного и областного судов о восстановлении в должности помощника хокима.