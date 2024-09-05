В Узбекистан из Санкт-Петербурга 1 сентября были возвращены 15 детей, которые остались без попечения родителей. Среди них была семимесячная девочка, с рождения находившаяся на лечении, сообщила пресс-служба детского омбудсмана Сурайё Рахмоновой.

Жительница Бухарской области, обратившись к детскому омбудсману, сообщила о сложной ситуации, в которой оказалась её семья. Она с супругом были вынуждены вернуться в Узбекистан 28 апреля из-за истечения срока пребывания в России. Однако их дочь, родившаяся 25 января, осталась в детской больнице Санкт-Петербурга.

Девочка родилась с несколькими сердечными заболеваниями и с момента рождения находилась под наблюдением врачей. Ей была проведена операция на сердце. Заявительница сообщила, что хотя лечение дочери завершилось, у семьи нет финансовых возможностей привезти ребёнка в Узбекистан. Родители также не оплатили расходы на лечение в течение почти восьми месяцев и операцию.

Узбекская диаспора в Санкт-Петербурге смогла собрать часть средств для оплаты лечения в больнице, но для сбора всей суммы требовалось дополнительное время. Один из крупных предпринимателей Узбекистана согласился выступить спонсором и оплатил оставшуюся сумму, говорится в сообщении.

Детский омбудсман направила запросы в Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел за содействием в организации оперативной перевозки девочки в Узбекистан. Офис уполномоченного по правам ребёнка также оказал содействие в организации медицинского сопровождения девочки, поскольку она ещё полностью не восстановилась после лечения и нуждалась в постоянном наблюдении во время полета.

По возвращении в Узбекистан девочка была передана родителям. Бухарское областное управление здравоохранения и управление Национального агентства социальной защиты займутся вопросами, связанными со здоровьем ребёнка, и окажут социальную поддержку семье.