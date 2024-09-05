Первый заместитель председателя Налогового комитета Мубин Мирзаев на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября объяснил снижение доли косвенных налогов в доходах государственного бюджета.

Вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров отчитался, что в первой половине 2024 года доходы государственного бюджета выросли до 121 трлн сумов, увеличившись на 18,7 трлн, или на 18,3% по сравнению с первой половиной прошлого года.

В доходах госбюджета доля прямых налогов (налоги с оборота, с доходов физлиц и прибыли) составила 33,3% — 40,3 трлн сумов, а косвенных налогов (таможенные пошлины, акцизный налог и НДС) — 33,1% , или 40 трлн сумов, ресурсные налоги — 14,2%, или 17,2 трлн сумов, другие доходы — 19,5%, или 23,5 трлн сумов.

Расходы госбюджета за увеличились на 16% — до 149,8 трлн сумов.

Депутат Фахриддин Самадов указал, что доля косвенных налогов снизилась на 3%, ресурсных налогов — на 1,4%. Он спросил, почему доля косвенных налогов снизилась и за счёт каких источников произошло уменьшение.

Первый замглавы Налогового комитета Мубин Мирзаев сообщил, что налоговые органы обеспечили поступление 85,8 трлн сумов налогов, что на 12,5% больше показателя января-июня 2023 года. Он уточнил, что доля косвенных налогов снизилась с 22,8% до 21,4% (-1,4%) за счёт НДС и акциза.

Налоговые органы обеспечили поступление НДС на 17,8 трлн сумов (+12,3%). По сравнению с прошлым годом сумма возврата НДС выросла на 40% — до 14 трлн сумов, сказал он.

«Например, в первой половине 2024 года мы покупаем 1000 кубометров газа по 160 долларов, или по 2 млн сумов. 240 сумов выплачиваются на таможне. Мы продаём газ населению и предприятиям по цене от 480 тысяч до 1,5 млн сумов. Мы возвращаем [НДС] по 60 тысяч сумов за каждые 1000 кубометров», — рассказал он.

Мубин Мирзаев заявил, что только в первой половине 2024 года компании UzGasTrade, которая выполняет функции по покупке и реализации природного газа в централизованном порядке, возвращён НДС на 1 трлн сумов «вместо взимания» этой суммы.

Налоговые органы также начислили в бюджет акцизный налог на 8 трлн сумов, его доля снизилась на 0,2%.

«В первую очередь, мы недополучили 1,4 трлн сумов поступлений от природного газа. Если за шесть месяцев 2023 года мы импортировали 2,3 млрд кубометров газа, то в первой половине 2024 года импортировано 5,2 млрд кубометров газа, что в 2,2 раза больше. В связи с этим мы не получили акцизный налог на 1,3 трлн сумов», — отметил он. На импорт газа по постановлению президента установлена нулевая ставка акциза, напомнил представитель руководства НК.

Добыча газа в Узбекистане в первом полугодии составила 13,7 млрд кубометров, что на 1,4 млрд кубометров меньше показателя первой половины прошлого года. В результате бюджет также недополучил 104 млрд сумов акцизных поступлений.

Согласно данным Статагентства, импорт газа в Узбекистан за первое полугодие превысил 809 млн долларов, что в 4 раза больше показателя за первую половину 2023 года.

С октября 2023 года Узбекистан импортирует газ из России через территорию Казахстана по 155−160 долларов за 1000 кубометров. Сообщалось о планах вложить 500 млн долларов для модернизации магистральной газовой системы для увеличения объёмов импорта газа из РФ.

В первом квартале из госбюджета было выделено 8,1 трлн сумов на субсидии на покрытие разницы между покупкой и продажей газа. Это 85% всего запланированного объёма субсидий на весь 2024 год.

В 2023 году Узбекистан впервые импортировал больше газа, чем экспортировал. Разница в поставках тогда превысила 165 млн долларов. «Газета.uz» попыталась изучить факторы, которые привели к такому положению, несмотря на огромные запасы газа внутри страны.