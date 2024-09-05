Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром страны Мишеля Барнье, сообщает Le Monde.

73-летний Барнье — самый пожилой премьер в истории современной Франции. Ранее он занимал пост главы МИД Франции (2004−2005 годы) и должность еврокомиссара по рынку и услугам.

Макрон поручил Барнье сформировать «правительство единства, которое будет служить стране», заявили в администрации президента.

Барнье сменит на посту главы правительства 35-летнего Габриэля Атталя, который был назначен на эту должность в январе 2024 года и стал самым молодым премьером во французской истории.

Франция оставалась без постоянного правительства почти два месяца после внеочередных парламентских выборов 7 июля. Первое место на них заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), получившая 82 места из 577 в Национальном собрании. Второй стала центристская коалиция «Вместе» Макрона со 168 местами. Коалиция крайне правых партий во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен заняла 143 места.

На фоне поражения правящей партии Атталь подал в отставку, но продолжил исполнять обязанности из-за политической неопределённости. «Новый народный фронт» предложил Макрону кандидатуру экономиста и руководителя управления финансов Парижа Люси Кастет, но президент отказался назначать её.

В заявлении администрации Макрона говорится, что назначение Барнье произошло «после беспрецедентного цикла консультаций» и президент обеспечил, чтобы «премьер-министр и будущее правительство соответствовали условиям быть максимально стабильными и имели шансы на максимально широкое объединение».

Le Monde отмечает, что Барнье предстоит решить «самую деликатную задачу» — согласовать законодательство в крайне поляризованном парламенте. К 1 октября новое правительство должно подать проект закона о бюджете на 2025 год.