Производство бытовой техники в Узбекистане развивается преимущественно за счёт продаж на внутреннем рынке. Об этом на совещании 5 сентября заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В 2023 году 70% произведённой бытовой техники было реализовано на внутреннем рынке.

По словам главы государства, на внешних рынках много тарифных и нетарифных барьеров, но при этом на экспортных рынках можно наладить производство на основе крупноузловой сборки и поставлять туда комплектующие и полуготовую продукцию без лишних сборов.

Крупноузловая сборка — это технология сборки, например, автомобилей, при которой на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые к сборке комплектующие, часто уже в виде крупных узлов.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что отныне необходимо снабжать соседние рынки технологиями, квалифицированными специалистами и комплектующими, превратить Узбекистан в региональный хаб электротехники.

Президент поручил наладить на соседних рынках производство не менее 15 новых продуктов под национальными брендами.

На совещании отмечалось, что за последние семь лет объем инвестиций в отрасль превысил 1 млрд долларов, в результате чего появились 762 новых предприятия и освоен выпуск 45 видов продукции. Производство выросло в 1,8 раза, а число компаний с доходом более 100 млрд сумов — с 6 до 25, объём налоговых поступлений в этой сфере — в 8 раз.

Экспорт электротехники из Узбекистана достиг 1 млрд долларов, заняв второе место после текстиля в промышленной отрасли.

Президент указал, что есть возможности для производства внутри страны смарт-карт, генераторов, офисной и телекоммуникационной техники.

Он указал, что недостаточно используется потенциал регионального рынка объёмом в 5 млрд долларов.

В условиях, когда страны начали усиленно защищать внутренние рынки, производители Узбекистана должны повышать качество продукции и снижать её себестоимость, чтобы повысить конкурентоспособность. Для этого необходимо расширять цепочки добавленной стоимости, сказал Шавкат Мирзиёев.

Четверть экспорта электротехники сейчас составляют товары с низкой добавленной стоимостью, такие как медная проволока. 80% кабелей используется в строительстве, при этом только 4 завода выпускают кабель для автомобильной промышленности.

В связи с этим теперь технопаркам, выпускающим электротехнику, поручено наладить производственную кооперацию с предприятиями из смежных отраслей. В технопарках Ахангарана, Ферганы, Карши, Ургенча выделят до 10 га для выпуска композитных материалов, металлов, пластмасс, пресс-форм и упаковок.

Новые предприятия смогут получить готовые здания на базе «промышленной ипотеки», а также льготы по налогам на имущество и прибыль.

К концу года поручено довести глубокую переработку меди до 60%, а в 2025 году — до 75%, чтобы увеличить добавленную стоимость от 1 тонны меди до 1000 долларов.

Напомним, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров и другой техники в Узбекистан требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги.