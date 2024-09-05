Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 5 сентября утвердила форму, текст и описание бюллетеней для выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, областных, районных и городских кенгашей народных депутатов, сообщила пресс-служба ЦИКа.

Как отмечалось на заседании, бюллетени утверждены «в совершенно новой форме». Их компактность позволит сэкономить средства на печать минимум 3 млрд сумов, подчёркивается в сообщении.

Цвета бюллетеней для каждого вида выборов разные: для одномандатного избирательного округа Законодательной палаты — светло-голубого цвета, для единого избирательного округа — светло-зелёного, для голосования по выборам депутатов областного и Ташкентского городского кенгашей народных депутатов — светло-жёлтого, а для выборов депутатов районного и городского кенгашей — светло-серого.

Хронометража подсчёта результатов голосования на избирательном участке выявил, что при использовании цветных бюллетеней сокращаются объем и время работы участковой избирательной комиссии, отметили в ЦИК.

Если на предыдущих выборах на подсчёт результатов голосования УИКи тратили в среднем 4 часа, то с новой формой бюллетеней это время сократилось минимум на час, а по всей республике будет сэкономлено не менее 11 тысячи часов времени работы комиссий.

В результате численность УИКов с 11 человек на предыдущих выборах сократилась в этом году в среднем до 10, то есть до 2100 человек по стране. Соответственно, сокращены и расходы на их компенсационные выплаты в размере 2 млрд сумов.

Наряду с этим компактный размер и печать разных цветов бюллетеней облегчают избирателям заполнение бюллетеней, отметили в Центризбиркоме.

Порядок партий в бюллетенях будет соответствовать порядку, в котором они были допущены к участию в выборах:

Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана; Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»; Экологическая партия Узбекистана; Народно-демократическая партия Узбекистана; Социал-демократическая партия «Адолат».

Кроме того, постановлением ЦИКа утверждены форма и текст бюллетеней для выборов в местные кенгаши.

Избирательные бюллетени будут распечатаны на основе сведений, предоставленных ЦИКу с учётом количества избирателей по избирательному округу.