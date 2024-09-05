Политика

Президент Узбекистана ознакомился со строительством аэропорта «Ташкент-Восточный». Он дал указания по внешнему виду и интерьеру терминалов, а также инфраструктуре. По данным источников, аэропорт могут открыть в следующем году. Фото.

Суд в Ташкенте начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве Хуснуддина Каримова. Всего обвиняемыми по делу проходят 50 человек. Адвокаты выступили против участия СМИ в деле.

Экономика

В Узбекистане неэффективно используемые крупные больницы, культурные и спортивные сооружения, включая дворцы культуры, стадионы, концертные залы, парки отдыха, могут передать частному сектору на основе ГЧП. Планируется также установить верхний предел гособязательств в договорах «бери или плати».

За первое полугодие Узбекистан импортировал 5,2 млрд кубометров газа, что почти в 2,3 раза больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Газ поставляется по 160 долларов за 1000 кубометров. Первый замглавы Налогового комитета заявил, что снижение доли косвенных налогов (акциз, НДС) связано с газом.

В 2023 году 70% бытовой техники, произведённой в Узбекистане, реализовано на внутреннем рынке. Президент поручил наладить на соседних рынках крупноузловую сборку, чтобы поставлять туда комплектующие без лишних сборов, а также повысить добавленную стоимость электротехнической продукции.

Президент подписал закон об утверждении почётного звания заслуженного предпринимателя Узбекистана. Он будет выдаваться «передовым и инициативным руководителям и учредителям субъектов предпринимательства», наладившим высокодоходные направления бизнеса и внёсшим вклад в развитие экономики.

Общество

Государственное медицинское страхование должны внедрить в Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября. На первом этапе с населения не будут взиматься дополнительные средства, в качестве страхового взноса будут приниматься их налоги.

Для расширения охвата дошкольным образованием в Узбекистане планируется разрешить строить детсады на территории школ на основе ГЧП. В сборные команды по предметным олимпиадам начнут приглашать зарубежных специалистов, а также освободят денежные вознаграждения для олимпиадников от подоходного налога.

На газовом месторождении в Байсунском районе Сурхандарьи продолжается утечка сероводорода. Жители рассказали «Газете.uz», что близлежащие районы накрыл запах газа, из-за чего многие временно уехали в другие города, а эвакуированные жители находятся в школах и других учреждениях.

Центризбирком Узбекистана утвердил форму бюллетеней для октябрьских выборов депутатов. В этом году бюллетени будут для удобства разного цвета, а их компактность позволит сэкономить на печати минимум 3 млрд сумов.

Семь бывших студентов коммерческого права в Central Asian University (направление было закрыто после первого курса из-за отсутствия лицензии) обратились в Комитет по конкуренции по факту невозврата денег. В университете заявили, что студенты не обращались в вуз и что средства начали возвращать.

Для членов избирательных комиссий в Узбекистане установлена административная ответственность за выдачу бюллетеней для голосования несколько раз или от имени других лиц. Штраф предусмотрен в размере до 1 БРВ.

Спорт

Футболисты Узбекистана одержали победу над КНДР в первом матче третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026. Единственный гол забил Жалолиддин Машарипов, а вратарь Уткир Юсупов отбил пенальти (видео, фото, статистика).

Мир

Спустя два месяца после парламентских выборов президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьером страны Мишеля Барнье — бывшего еврокомиссара и экс-главу французского МИДа. 73-летний политик стал самым пожилым премьером в истории Франции.

Конституционный суд Казахстана рассмотрит законность отказа местных властей в мирных собраниях по таким причинам, как проведение в выбранное время и место других мероприятий и ремонтных работ.

Первые дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом пройдут 10 сентября. В зале не будет зрителей, а микрофоны оппонентов будут включаться по очереди.

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