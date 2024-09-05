Американская телекомпания ABC опубликовала правила дебатов кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа.

Как сообщается на сайте телеканала, дебаты пройдут 10 сентября в Национальном конституционном центре в Филадельфии. Модераторами выступят ведущие ABC Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Продолжительность составит 90 минут, включая два рекламных перерыва. В зале не будет зрителей.

Задавать вопросы разрешено только модераторам. Микрофоны оппонентов будут включаться по очереди, а не одновременно. На каждый ответ выделят по две минуты.

Кандидаты должны будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов и не смогут взаимодействовать с представителями своих штабов.

Участникам дебатов также не разрешили приносить с собой какие-либо заметки. На сцене им выдадут ручки, блокноты и бутылки воды.

Харрис и Трамп не будут произносить вступительных заявлений, а на заключительные выступления отводится по две минуты для каждого кандидата.

Предстоящие дебаты станут первыми между республиканцем Трампом и Харрис, которая стала кандидатом от демократов после того, как президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки, уточняет Reuters.

Штаб Харрис изначально настаивал на том, чтобы не отключать микрофоны оппонентов на всем протяжении эфира. Это давало бы обоим кандидатам возможность перебивать друг друга и говорить одновременно, перекрывая голоса друг друга.