В Андижанском районе выявлен очередной случай нарушения правил перевозки пассажиров, сообщила пресс-служба СБДД. Водитель автомобиля Damas попытался доставить 32 ребёнка в детский сад, значительно превысив допустимое количество пассажиров.

Инспектор дорожно-патрульной службы остановил автомобиль и составил протоколы о нарушении ПДД. Водителю было разъяснено, что его действия создают серьёзную угрозу безопасности детей.

Ранее подобные случаи были зафиксированы в других областях. В Намангане и Сурхандарье водители Damas перевозили по 25 детей в салоне. В Ферганской области зафиксирован случай, когда в Damas находилось 28 воспитанников детского сада, а в Самаркандской области — 18 пассажиров, среди которых были как дети, так и взрослые.