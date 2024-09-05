Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства Азиза Воитова и экс-главы Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе Хуснуддина Каримова, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Всего по объединённому делу обвиняемыми проходят 50 человек, из которых 29 заключены под стражу, к остальным 21 применены меры пресечения в виде залога и подписки о надлежащем поведении.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса:

167 (хищение путём присвоения или растраты);

168 (мошенничество);

184 (уклонение от уплаты налогов или сборов);

185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом);

189 (нарушение правил торговли или оказания услуг);

205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями);

206 (превышение власти или должностных полномочий);

209 (должностной подлог);

209 через статью 28 (соучастие в должностном подлоге);

211 (дача взятки);

228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);

243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности).

Фото: Верховный суд.



Как сообщает «Дарё», один из адвокатов Темур Рахматов сообщил, что некое издание распространило неправильную информацию о том, что дело Азиза Воитова уже рассмотрено в суде и он получил 7 лет лишения свободы.

Судья Сардор Садиков, обращаясь к журналистам и адвокатам, заявил, что необходимо обеспечить прозрачность процесса, однако нельзя нарушать права подсудимых. Журналисты должны придерживаться презумпции невиновности при освещении процесса, подчеркнул он.

Ещё один адвокат заявил, что журналисты, участвующие в деле, могут быть «иностранными агентами», поэтому «необходимо запретить им освещать судебный процесс». Судья отметил, что представители СМИ допущены на заседание на основе документов и он знает, из каких они изданий.

Один из подсудимых заявил, что «не хочет видеть» СМИ, поскольку «после освещения дела бывшего министра сельского хозяйства его тоже могут посадить». «Где вы были семь месяцев назад, когда началось следствие?» — сказал он.

Ему объяснили, что СМИ не могли вмешиваться в следственный процесс и писать об этом до его завершения.

Следующее заседание состоится 6 сентября в 15:00 в здании Юнусабадского районного суда по уголовным делам, где рассмотрят ходатайства адвокатов и обвиняемых об участии СМИ в процессе. После этого судья примет решение, разрешать ли журналистам снимать фото, видео и записывать аудио.

Азиз Воитов. Фото: «Дарё».



Напомним, бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов был заключён под стражу в декабре 2023 года. После его увольнения в конце октября Счётная палата провела в Минсельхозе проверку.

Азиз Воитов работал министром сельского хозяйства с августа 2022 года по октябрь 2023 года. До этого с марта 2020 года он был первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.