Комитет по конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана 4 сентября сообщил о возбуждении дела в отношении Central Asian University (бывший Akfa University) после обращения семи бывших студентов.

В сообщении говорится, что в январе 2022 года, университет опубликовал рекламу о приёме студентов на 2022/2023 учебный год, в том числе по направлению «Коммерческое право». При этом, по данным комитета, в лицензии на право осуществления деятельности в сфере негосударственных образовательных услуг, выданной университету, это направление отсутствовало.

Несмотря на это, студенты были приняты на учёбу обучения, уплатив контрактные суммы от 12,5 до 25 млн сумов. Общая сумма по 7 обратившимся студентам составила 167,5 млн сумов.

В августе 2023 года, после смены руководства и названия вуза, студентам, отучившимся первый курс, сообщили, что в связи с отсутствием лицензии на обучение по направлению «Коммерческое право» они могут временно продолжить обучение в гибридной форме или перейти на направление «Международный бизнес».

Большинство студентов отклонили это предложение, некоторые согласились на обучение по другим направлениям. Однако вуз до сих пор не вернул контрактные деньги, сообщил комитет. Университету предписано произвести перерасчёт по обращениям и указанных семи студентов, и по другим студентам.

5 сентября Central Asian University опубликовал заявление, в котором разъяснил сложившуюся ситуацию.

В заявлении говорится, что в 2022/2023 учебном году вуз действительно принял абитуриентов на факультет «Коммерческое право» (Commercial Law) без наличия соответствующей лицензии на этот вид образовательной деятельности.

«После выявления данного факта руководство университета незамедлительно уведомило студентов и их родителей. Желающим было предложено продолжить обучение на другом направлении университета, а также приняты меры по возврату уплаченных средств лицам, отказавшимся продолжить обучение. Те, кто выбрал продолжение обучения, не получили возврат денежных средств, т. к. их право на дальнейшее образование было признано университетом, и они продолжают учёбу на другом направлении», — отмечается в заявлении.

«На сегодняшний день возврат был осуществлён более чем 20 студентам, обратившимся в университет. Что касается дела, рассмотренного по жалобам нескольких студентов специальной комиссией Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, разъясняем, что запросов по возврату денежных средств от них не поступало. В противном случае им была бы осуществлена выплата согласно установленной внутренней процедуре», — заявили в университете.

В Central Asian University сообщили, что незамедлительно приняли к исполнению постановление Комитета по конкуренции, бывшим студентам возвращаются денежные средства.

«Central Asian University действует в рамках закона с полной транспарентностью и профессионализмом, а также всегда готов нести ответственность за допущенные в своей деятельности нарушения», — заявили в вузе, призвав студентов по любым противоречиям, неясностям и нарушениям обращаться в сам университет.