Границы Ташкентской области с Сырдарьинской, Наманганской областями будут изменены. Этому была посвящена презентация Ташкентского областного управления Агентства по кадарстру на сессии областного кенгаша народных депутатов, сообщила пресс-служба администрации региона.

Согласно представленному проекту, в целях выравнивания границ между областями предложено следующее:

передать под юрисдикцию Ташкентской области 5 участков Сырдарьинской области (часть Сырдарьинского, Сайхунабадского, Гулистанского и Баяутского районов и города Ширин) — в общей сложности 310,4 га земель;

передать часть земель на территории Ташкентской области, 6 участков (из Чиназского, Куйичирчикского, Аккурганского, Букинского и Бекабадского районов и города Бекабад) — в общей сложности 347,2 га, под юрисдикцию Сырдарьинской области (разница — 36,8 га);

передать часть территории Папского района Наманганской области общей площадью 38,8 га под юрисдикцию Ташкентской области;

передать часть территории Ахангаранского района Ташкентской области под юрисдикцию Наманганской области — в общей сложности 26,3 га (разница — 12,5 га).

Проект решения был поддержан и утверждён депутатами.