Президент Узбекистана 4 сентября подписал поправки в избирательное законодательство. Документ опубликован в газете «Народное слово».

В Кодекс об административной ответственности вводятся две новые статьи.

Одна из них касается нарушения порядка выдачи бюллетеней для голосования.

Выдача членом избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума гражданам избирательных бюллетеней для голосования несколько раз или от имени других лиц теперь влечёт штраф до одной базовой расчётной величины (340 тысяч сумов).

Другая новая статья — о нарушение порядка предоставления финансовых отчётов о государственных средствах, выделенных для участия в выборах.

Непредставление или несвоевременное представление политической партией в Центральную избирательную комиссию отчётов по выделенным ей государственным средствам для участия в выборах либо предоставление заведомо недостоверных сведений повлечёт штраф от 5 до 10 базовых расчётных величин.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.