Российские войска утром 3 сентября нанесли ракетный удар по военному институту связи в Полтаве. По данным ГСЧС Украины, погибли 53 человека, почти 300 ранены. 25 человек удалось спасти. Ещё пять человек могут оставаться под завалами. Спасательные работы продолжаются.

«Целились по учебному заведению и соседней больнице. Было частично разрушено одно из зданий Института связи… К сожалению, есть много жертв», — написал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что поручил провести «полное и оперативное» расследование всех обстоятельств случившегося.

Министерство обороны Украины сообщило, что российские военные использовали две баллистические ракеты.

«Временной промежуток между тревогой и прилётом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище», — говорится в официальном заявлении министерства.

Командование Сухопутных войск Вооружённых сил Украины заявило, что расследует, «было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте».

На территории расформированного Полтавского высшего военного командного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает Украинская служба Би-би-си. Два взрыва произошли около 9:10 утра, воздушную тревогу в городе объявили за две минуты до этого, уточняет «Суспільне».

Из-за удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция получила около 100 заявлений о повреждённом имуществе.

AP отмечает, что российская атака на Полтаву стала одной из самых смертоносных с начала войны. В Полтавской области объявлен трёхдневный траур, начиная с 4 сентября.

Удар по Львову

Армия РФ в ночь на 4 сентября нанесла «комбинированный» удар по центру Львова, сообщили в областной военной администрации.

По данным МЧС Украины, в результате атаки пострадали 47 человек и погибли семеро. Трое из погибших — дети.

«Повреждены обычные жилые дома в городе, школах, медицинских учреждениях», — прокомментировал удар по Львову Владимир Зеленский.

Последствия удара по Львову. Фото: ДСНС Украины.

Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что в городе были повреждены более 70 зданий, включая два медицинских учреждения и две школы, в которых отменили уроки. Повреждения получили также не менее семи архитектурных памятников, которые находятся в исторической и буферной зоне ЮНЕСКО.

Министерство обороны России днём 4 сентября подтвердило атаку на Полтаву. Военное ведомство заявило, что российские военные атаковали «учебно-тренировочный центр ВСУ» в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили украинских специалистов связи и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Минобороны РФ подтвердило удар по Львову. В ведомстве утверждают, что ракетами «Кинжал» и дронами были атакованы «предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины».