Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал постановление о развитии государственно-частного партнёрства на 2024−2030 годы.

В документе перечислены проекты ГЧП, которые планируется реализовать в дорожной, энергетической, образовательной, транспортной, коммунальной, водной, экологической и других сферах.

В частности, в сентябре планируется объявить конкурс на лучшее предложение по строительству платной дороги Ташкент-Самарканд.

В декабре намечено определить подрядчика, заключить с ним договор и начать строительство. Работы планируется завершить до конца 2028 года, а затем передать управление частному оператору на основе ГЧП. Предварительная стоимость составляет 2,2 млрд долларов.

При поддержке Всемирного банка также запланировано строительство платной дороги Ташкент-Андижан протяжённостью 303 км. Стоимость этого проекта оценивается в 4,28 млрд долларов. В мае замминистра транспорта Жасурбек Чориев отмечал, что стоимость проекта составляет 4,6 млрд долларов.

В октябре намечено разработать и утвердить концепцию проекта, в марте 2025 года — провести первый этап, в октябре — второй этап тендера, а в апреле 2026 года объявить победителя и заключить с ним договор ГЧП.

Среди проектов в транспортной сфере — строительство платной дороги между Самаркандом и Бухарой за 1 млрд долларов в 2027—2030 годы.

Кроме того, намечено строительство платного тоннеля на перевале Тахтакарача. До конца года поручено провести переговоры с потенциальными стратегическими компаниями, до августа 2025 года — утвердить концепцию проекта, до февраля 2026 года — выбрать частного партнёра, а до декабря 2026 года — подписать договор ГЧП.

Стоимость проекта оценивается в 100 млн долларов. Его протяжённость, как сообщалось ранее, должна составить 4,4 км. В октябре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что строительство тоннеля начнётся в 2024 году.

До конца 2025 года планируется построить новую кольцевую дорогу в Чирчике (для связи дорог 4P5 и 4K755A) с асфальтобетонным покрытием за 60 млн долларов.

На отрезке 3−52 км (протяжённость 49 км) автомобильной дороги A378-Карши по маршруту Самарканд-Карши намечено провести реконструкцию с цементобетонным покрытием. Проект оценивается в 75 млн долларов, срок реализации — до конца 2028 года.

В конце 2018 года было принято постановление Кабинета министров, согласно которому поэтапное внедрение платных дорог планировалось начать в рамках ГЧП с 1 января 2020 года.

Спустя год Элёр Ганиев, бывший тогда министром транспорта, сообщил, что строительство платной трассы Ташкент-Самарканд задерживается из-за высокой цены проезда, заложенной инвестором.

В марте 2021 года сообщалось, что проезд легковых автомобилей по проектируемым платным дорогам Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан будет стоить примерно 5−6 долларов (в сумовом эквиваленте). Максимальная разрешённая скорость движения на платных трассах может составить 120−150 км/ч.

В 2021 году сообщалось, что стоимость строительства автодороги Ташкент-Андижан превысит 2 млрд долларов. Представители Всемирного банка тогда подсчитали, что стоимость проезда по трассе будет в районе 5−7 долларов для легковых автомобилей, 15 долларов — для грузовиков и автобусов.