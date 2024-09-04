В школе №14 Нишанского района Кашкадарьинской области сотрудники налоговой службы в первый день учебного года раздали ученикам второго класса напоминание родителям об уплате налогов на имущество и землю. Видео об этом распространилось в социальных сетях. Заходили ли налоговики в другие классы, неизвестно.

«Уважаемые ученики! Прежде всего, поздравляем всех вас с праздником и началом нового учебного года. Желаем успехов в учёбе. Мы приехали из налоговой инспекции Нишанского района. У нас к вам просьба», — говорит один из сотрудников на видео.

«Это напоминание, все вы отнесёте его вашим родителям. Им нужно оплатить налоги на имущество и землю, где они проживают, в налоговой инспекции или через приложение Soliq на телефоне. Сейчас вам раздадут. Тот, на кого зарегистрирован дом, должен пойти и оплатить налоги», — заявляет мужчина.

«Установлено, что налог за год оплачивается в два этапа: первая часть — до 15 апреля, вторая — до 15 октября. Если сейчас пойти, там посчитают и рассчитают налог. Понятно? В статье 63 Конституции Республики Узбекистан говорится, что граждане обязаны платить установленные законом налоги и сборы, понятно? Вот. Просьба к вам», — добавляет сотрудник. Другой мужчина раздаёт уведомления детям.

В Налоговом комитете Узбекистана заявили, что действия его сотрудников являются недопустимыми.

Пресс-секретарь комитета Дилдора Хашимова в видеообращении сказала: «Органы государственной налоговой службы считают такие действия неуместными и резко осуждают их».

«Руководством Налогового комитета назначена служебная проверка в отношении действий этих сотрудников. Всем территориальным налоговым органам отправлены предупреждения», — отметила она.

Детский омбудсман Узбекистана Сурайё Рахмонова расценила действия сотрудников налоговой инспекции как нарушение интересов ребёнка.

«Вмешательство в учебный процесс посторонних лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, с грубым нарушением правил и обращение к детям с незаконными требованиями — абсолютно недопустимая ситуация!» — заявила она.

«Дети не несут ответственности за налоговые обязательства своих родителей, их ни в коем случае нельзя вовлекать в этот процесс или предупреждать!» — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

«Это противоречит правам и интересам ребёнка, защищаемым Конституцией и законом. Ответственные за такие необоснованные действия должны быть привлечены к ответственности», — заявила Сурайё Рахмонова.