Предпринимателям в Узбекистане снизят сумму повышенного тарифа на электроэнергию и газ при превышении лимита. Это предусмотрено указом президента от 30 августа, принятого по итогам диалога главы государства с бизнесменами в Нукусе.

Указом Кабинету министров поручено до 1 ноября принять меры по созданию удобств бизнесу при предоплате за электроэнергию и газ, а также повышению договорных лимитов объёма потребления энергоресурсов.

При этом размер доплаты за электроэнергию и газ, потреблённые сверх договорных лимитов, должен быть уменьшен минимум в 10 раз.

Как писала «Газета.uz», в новых Правилах использования электроэнергии и газа (утверждены постановлением Кабинета министров от 31 мая) предусмотрено, что юридические лица платят по двукратному тарифу при потреблении электроэнергии свыше 10% от выделенного лимита, предусмотренного в договоре.

На встрече с предпринимателями 20 августа президент Шавкат Мирзиёев заявил, что все предприятия недовольны этим двойным тарифом. Такие ограничения влияют на рост всей отрасли, сказал он.

Президент заверил, что предприниматели продолжат платить по базовому тарифу, даже если потребление электроэнергии и газа превысит лимит на показатель до 20%. Если потребление превысит 20%, плата за электроэнергию станет дороже на 20%, отмечал он. Эта норма включена в список проектов будущих решений правительства и президента, утверждённых указом.

Среди планируемых изменений — возможность предприятиям, которые входят в «высокую» и «среднюю» категории в рейтинге предпринимателей, платить за электроэнергию двумя платежами за месяц.

За разработку проекта постановления Кабмина об этом отвечает Министерство энергетики.

Кроме того, бизнес сможет выполнить оплату за коммунальные услуги, даже когда выставляются инкассовые поручения.