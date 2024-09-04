Представитель сборной Узбекистана Сервер Ибрагимов по итогам выступлений в стрельбе 4 сентября завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже.
В стрельбе из пистолета на 50 м спортсмен сначала прошёл квалификацию с третьего места, набрав 548 очков. В финальных состязаниях он набрал 215,3 очка и удостоился серебряной медали Игр.
«Золото» получил Ян Чао из Китая (220,1), который, кроме того, стал чемпионом по стрельбе из пистолета на 25 м, а также выиграл бронзовую медаль по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Бронзовая медаль досталась Давиде Франческетти из Италии (199,7).
Это вторая паралимпийская медаль в карьере 45-летнего Ибрагимова после «бронзы» в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в Рио-2016.
Узбекистан на момент публикации находится на 11-м месте в общем медальном зачёте с 15 медалями — 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Игры завершатся 8 сентября.