Представитель сборной Узбекистана Сервер Ибрагимов по итогам выступлений в стрельбе 4 сентября завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже.

В стрельбе из пистолета на 50 м спортсмен сначала прошёл квалификацию с третьего места, набрав 548 очков. В финальных состязаниях он набрал 215,3 очка и удостоился серебряной медали Игр.





«Золото» получил Ян Чао из Китая (220,1), который, кроме того, стал чемпионом по стрельбе из пистолета на 25 м, а также выиграл бронзовую медаль по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Бронзовая медаль досталась Давиде Франческетти из Италии (199,7).





Это вторая паралимпийская медаль в карьере 45-летнего Ибрагимова после «бронзы» в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м в Рио-2016.

Узбекистан на момент публикации находится на 11-м месте в общем медальном зачёте с 15 медалями — 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Игры завершатся 8 сентября.