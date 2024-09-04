В Ташкенте 4 сентября открылся фестиваль креативной молодёжи RE/Generation. Он продлится ещё один день — 5 сентября (с 10:00 до 22:00, вход бесплатный), однако может быть продлён на несколько дней.

Инициатива принадлежит Фонду имени Ислама Каримова — благотворительной организации, деятельность которой включает развитие и консолидацию национальной школы современного искусства Узбекистана. Реализацию проекта поддержал Республиканский общественный детский фонд «Sen Yolg’iz Emassan» («Ты не одинок»).

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz».

Куратором фестиваля стал художник Бобур Исмаилов, который уже давно не нуждается в особом представлении. Он занимался не только созданием масштабной экспозиции в пространстве картинг-арены Axelon площадью 6000 кв. м., но и непосредственно работал с авторами — их около 100.

Бобур Исмаилов. Фото: RE/Generation.

Подготовка к RE/Generation Art Festival началась в марте с поиска потенциальных участников. Одним из критериев отбора стал возраст — до 40 лет, поскольку фестиваль позиционируется как молодёжный. По этой же причине к работе привлекли двух молодых искусствоведов Нигору Ядгарову и Азизхана Имамова.





Команда проекта побывала во всех областях Узбекистана. Это позволило ей справиться с главной задачей культурного события — собрать и представить массовой публике представителей нового поколения творческой молодёжи Узбекистана. Организаторы сделали ещё один важный шаг навстречу зрителю: выбрали в качестве места действия картинг-арену в столичном парке развлечений Anhor и отказались от платного входа на фестиваль.

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz».

Картинг любят за скорость и ощущение свободы, которое она дарит. Промчаться по выставке не получится — здесь представлено более 700 арт-объектов: живопись, фотографии, инсталляции и видеоарт. Стоит заложить на посещение минимум час. А вот свободы, по словам Бобура Исмаилова, на RE/Generation много. У фестиваля нет концепции, генеральной линии, чётко сформулированных тем, на которые участники могли бы художественно высказаться.

«Зачем ограничивать художника? Тогда он потеряет свободу. Мы сделали выставку не для того, чтобы конкурировать с городскими фестивалями и другими мероприятиями. Наоборот, чем их больше, тем интереснее. Наш проект — это первый шар, который мы кинули и смотрим, докуда он долетит. Надеюсь, он объединит молодёжь — многие из участников не были друг с другом знакомы. Хочется, чтобы приходили люди, чтобы работы продавались и чтобы в дальнейшем мероприятие расширялось, помогало молодёжи», — говорит Бобур Исмаилов.





Возможностью самовыражения, которую предоставил фестиваль, авторы воспользовались по-разному. Кто-то сделал ставку на арт-объекты со своей выставочной историей — наиболее удачные и актуальные.

Не теряет остроты звучания антивоенный проект «Демобиус» художника Данияра Шарафходжаева, который можно было увидеть этой весной на выставке «Синапс» в Галерее изобразительного искусства (НБУ). Армия деревянных солдатиков, напоминающая знаменитую терракотовую, отсылает к текущим военным конфликтам, из которых домой возвращаются искалеченными и не все.

Фото: RE/Generation.

Скульптор Жасвант Анназар представил инсталляцию Barrel people («Люди-бочки»), с помощью которой он привлекал внимание к экологическим проблемам на IX Международной биеннале в Ташкенте в 2022 году и Международном фестивале изобразительного и прикладного искусства в 2023-м.





Некоторые авторы предпочли отметить участие в событии новыми работами. Художница Рушана Алимова представила живописную серию «Границы». Она обращается к теме гендерного неравенства и дискриминации. Главный элемент картины — чёрный силуэт женщины в чадре, который воспринимается как дыра в холсте. Точно так же, по словам художницы, в быту растворяются женщины, которые под давлением патриархального общества не ощущают себя личностями.

Фото: RE/Generation.

Обновлённую модель сказочного ковра-самолёта (инсталляция «Полёт») представил на выставке Фуркат Бозоров. Его ковёр-ракета — остроумное и ироничное высказывание об ожиданиях и реальности, амбициях и возможностях. В случае несовпадения одного с другим прорыв невозможен, оттого конструкция беспомощно висит в воздухе.

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz».

Визуально мощно выглядит выставочный блок каракалпакских художников. В Ташкент свои работы привезла нукусская четвёрка, известная своим темпераментом и дерзостью: Темур Шардеметов, Бахтыяр Серекеев, Саламат Бабаджанов и Наурыз Айтмуратов.

Фото: Шохрух Хайдаров / «Газета.uz».

На достойном уровне представлены Самарканд и Бухара. В работах локальных художников нашли отражение как попытки переосмыслить культурное наследие, так и зафиксировать текущие проблемы: от вырубки деревьев до потери жизненных ориентиров.

«Интересный момент: современные художники оказались наднациональными. Они или потеряли этноязык, или не хотят его воспринимать, что неплохо. Это наше поколение писало гранаты, тюбетейки, горы. На выставке этого нет. Художники Узбекистана пытаются, сохраняя некий идентичный культурный код, говорить на языке человечества», — говорит Бобур Исмаилов.

Выставкой в выставке выглядит блок фотографии. Изумительной красоты экспозицию составили из фотопроектов и работ Ильдара Садыкова, Бобура Алимходжаева и Бехзода Болтаева из Бухары.

Фото: RE/Generation

Программа фестиваля также включает творческие мастер-классы для детей, концерты, лекции и панельные дискуссии.

В первый день мероприятия с лекциями по современному искусству выступили куратор публичной программы Музея современного искусства «Гараж» Анастасия Митюшина и галерист Михаил Слободинский (Россия). Формирование современного арт-рынка в рамках панельной дискуссии обсудили учредитель фонда «Марджани» Рустам Сулейманов (Россия), искусствоведы Нигора Ахмедова и Наталья Мусина (Узбекистан).

Участники выставки. Фото: RE/Generation.

Во второй и заключительный день, 5 сентября, пройдут open talk и дискуссии с участием международного эксперта в области искусства и философии Ауры Сеиккулы (Финляндия), куратора и основательницы Artcom Platform и школы Art Collider Александры Ким (Казахстан), а также арт-директора и стилиста Камиллы Ахмед (Узбекистан).

С подробной программой можно ознакомиться на странице события в Instagram. Время работы фестиваля — с 10:00 до 22:00. Обсуждается возможность его продления на несколько дней. О том, действительно ли это произойдёт, станет известно позже.