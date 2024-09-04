Предприятия общественного питания в Узбекистана получат налоговые льготы. Это предусмотрено указом президента от 30 августа, подписанным по итогам диалога с предпринимателями в Нукусе.

Для этой категории бизнеса с 1 января 2025 года по 1 января 2028 года ставка налога на прибыль снижается на 50%.

В этот период времени они также будут получать часть уплаченного НДС в виде кешбэка до 25 числа каждого месяца. Если доля их месячного товарооборота в безналичной форме (через терминалы или мобильные платежи) составит:

более 60%, то кешбэк составит 40% от суммы уплаченного в бюджет НДС:

менее 60% — кешбэк будет равен 20%;

Туроператоры и гостиницы будут получать 20% от суммы НДС с 1 октября 2024 года до 2028 года.

С 1 декабря от предприятий общепита не будут требовать никаких документов при оприходовании сельхозпродукции, купленной за наличные деньги.

В весенне-летний сезон общепиту разрешат расставлять столы, стулья и зонтики на прилегающих к ним площадях. Для этого в октябре должен быть разработан проект постановления правительства.

До конца ноября поручено разработать нормативный акт, согласно которому рестораны и кафе смогут заключать с работниками краткосрочный упрощённый трудовой договор в электронной форме (на работу по дням, на выполнение какой-либо работы).