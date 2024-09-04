Фундаментальной основой противодействия терроризму и экстремизму является защита и продвижение прав и свобод человека, а также неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в обращении к участникам объединённой конференции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и Антитеррористического центра СНГ, которое открылось в Ташкенте в среду.

Национальная стратегия по противодействию терроризму и экстремизму Узбекистана базируется на «всеобъемлющем, инклюзивном и системном подходе, который сочетает применение профилактических, превентивных мер и практическое реагирование», напомнил глава государства.

«Приоритетами в этой работе являются укрепление атмосферы взаимопонимания и развитие открытого диалога в обществе, всемерная поддержка образования, создание рабочих мест и обеспечение надёжной социальной защиты населения», — отметил он.

В стране также проводится «большая работа по поддержке и раскрытию потенциала молодёжи, осуществляются мероприятия по адаптации к мирной жизни лиц, возвращённых из „горячих точек“», добавил президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «повышение геополитической напряжённости и эскалация конфликтов, дефицит взаимного доверия между ведущими государствами, снижение роли глобальных институтов безопасности негативно влияют на развитие открытого и эффективного международного сотрудничества в противодействии угрозам терроризма и экстремизма».

Он указал на усиливающиеся риски и вызовы в киберпространстве, «когда противоправная деятельность, активная работа по вербовке и радикализации все больше осуществляется посредством интернет-сетей и каналов, не признающих национальных границ и законодательных норм».

«Как следствие, сегодня все чаще представители наиболее уязвимых слоёв населения, включая нашу молодёжь и трудовых мигрантов, становятся жертвами „онлайн зомбирования“, вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления», — заявил президент.

Он назвал важнейшими задачами совершенствование нормативной базы и реализация совместных практических мероприятий в рамках деятельности РАТС ШОС и Антитеррористического центра СНГ, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества в предотвращении и оперативном реагировании на такие вызовы и угрозы.

В повестку дня совместной конференции включены вопросы изучения лучших национальных практик, налаживания эффективных механизмов контртеррористического сотрудничества, научно-образовательного обмена, формирования действенных инструментов по недопущению распространения идеологии экстремизма и радикализма, задачи по пресечению «отмывания» денег и финансирования терроризма.

В четверг впервые в Узбекистане пройдут совместные антитеррористические учения «Восток-Антитеррор-2024». Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что они послужат «расширению практического взаимодействия и повышению потенциала подразделений специального назначения в борьбе с общими угрозами безопасности».