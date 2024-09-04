Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 августа подписал постановление о мерах по развитию государственно-частного партнёрства на 2024−2030 годы.

В нём перечислены проекты ГЧП в дорожной, энергетической, образовательной, транспортной, коммунальной, водной, экологической и других сферах.

В частности, в 2024—2026 годы планируется реализовать 17 приоритетных проектов на 11,65 млрд долларов.

Среди них — строительство и оснащение 13 школ на 14 тысяч мест приблизительно за 97 млн долларов. Проект будет реализован совместно с Азиатским банком развития в Ташкенте и Ташкентской области. Второй этап тендера объявят в сентябре этого года, а до июня 2025 года выберут победителя и заключат с ним контракт ГЧП.

Кроме того, ожидается строительство и оснащение 100 школ на 66 тысяч мест совместно с частными предпринимателями примерно за 570 млн долларов. До декабря должны быть проведены переговоры с потенциальными партнёрами, в июне 2025 года — разработать и утвердить концепцию проекта, в августе — выбрать партнёра, в феврале 2026 года — подписать соглашение о ГЧП.

При поддержке Международной финансовой корпорации планируется строительство в Ферганской области многопрофильной поликлиники на 800 мест. Предварительно проект оценивается в 306 млн долларов. Концепцию проекта намечено разработать в сентябре, а в феврале 2025 года начать тендер. До конца следующего года должны объявить победителя и заключить с ним контракт ГЧП.

На территории Ташкентской медицинской академии запланировано строительство многопрофильной больницы на 1175 мест за 500 млн долларов. Контракт ГЧП планируется заключить до марта 2025 года.

Кроме того, намечена модернизация и передача в доверительное управление аэропорта Ургенча. Стоимость проекта оценивается в 181 млн долларов. Объявить победителя тендера и заключить с ним контракт ГЧП должны к июню 2025 года.

Планируется строительство нового аэропорта Ташкента и передача его в доверительное управление. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд долларов (до этого — $1 млрд). Определить частного партнёра планируется до октября 2025 года, а подписать договор ГЧП до конца 2026 года.

В мае прошлого года стало известно, что сингапурская Changi Airports International поможет разработать технико-экономическое обоснование строительства нового аэропорта, а также займётся консультированием для оптимизации работы действующего аэропорта столицы.

В следующем году планируется передать в управление и модернизировать аэропорты Намангана, Андижана и Бухары.

При поддержке Азиатского банка развития (АБР) намечена модернизация канализационных сооружений Намангана. Стоимость проекта оценивается в 96 млн долларов. Как ожидается, строительные работы начнут в апреле 2025 года и завершены в мае 2027 годы.

АБР также поможет в модернизации и передаче в доверительное управление системы теплоснабжения в Бухарской области. Проект оценивается в 122 млн долларов. Объявить победителя тендера и заключить с ним договор ГЧП планируется до конца сентября 2026 года.

Проект улучшения питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области оценивается в 1,1 млрд долларов. В ноябре 2024 года планируется выбрать частного партнёра и передать ему систему в управление до января 2025 года. В проекте хотела принять участие французская Suez.

В ноябре прошлого года президент запустил первый этап проекта питьевого водоснабжения. На этом этапе вода из Тупалангского водохранилища достигла Сарыасийского, Денауского, Шурчинского и Кумкурганского районов. Уровень обеспеченности населения региона питьевой водой достиг 70%.

Модернизация систем питьевого водоснабжения и канализационных сетей и передача их в управление частному сектору планируется также в Дангаринском и Бувайдинском районах Ферганской области, Зааминском и Бахмальском районах Джизакской области и Каганском районе Бухарской области. Общая стоимость проектов оценивается в 100 млн долларов.

При поддержке Международной финансовой корпорации намечена модернизация, строительство и управление 200 крупными насосными станциями за 300 млн долларов. Победителей тендеров планируется объявить до конца 2026 года.

В Наманганской области также планируется модернизировать 28 насосов и передать их управление до июля 2025 года. Стоимость проекта — 125 млн долларов.

Ранее мы также сообщали, что распределительные электрические и газовые сети во всех регионах Узбекистана намечено передать в управление частным операторам, а также приступить к строительству платных дорог.

Кроме того, до конца 2025 года планируется построить, провести реконструкцию и оснащение 100 детских садов на 20 тысяч мест при поддержке АБР за 75 млн долларов.

Совместно с частными компаниями намечено строить, реконструировать и оснащать минимум по 100 детских садов каждый год в Узбекистане. Стоимость проекта — 335 млн долларов.

До первого квартала 2026 года ожидается строительство и оснащение 15 школ на 10 тысяч мест в Андижанской и Самаркандской областях при поддержке МФК за 75 млн долларов.

Такое же количество школ на 10 тысяч мест планируются в Ферганской и Наманганской областях при поддержке Европейского банка реконструкции и развития за 75 млн долларов.

С 2027 года до 2030 года планируется строить не меньше 100 школ вместе с частными предпринимателями (всего — 450 школ). Их общая стоимость оценивается в 3,3 млрд долларов.

При поддержке ЕБРР и других организаций в Ташкенте планируется построить общежития на 17 тысяч мест для студентов вузов. Стоимость проекта — 176 млн долларов.

До конца 2027 года намечено строительство многопрофильных поликлиник в Бухарской и Андижанской областях за 250 млн долларов.

На территории Самаркандского медицинского университета должны построить многопрофильную поликлинику на 800 мест. Стоимость — 250 млн долларов, срок реализации — второй квартал 2026 года.

Железнодорожные вокзалы Ташкента, Самарканда и Коканда планируется модернизировать в рамках государственно-частного партнёрства. Их могут передать в управление до конца 2026 года. Стоимость проекта — 50 млн долларов.

Кроме того, запланирован ряд проектов в гидроэнергетике, в системе теплоснабжения и канализации.

С полным списком проектом можно ознакомиться в постановлении.