На станции «Дружба народов» Чиланзарской линии метро Ташкента около 22:35 в среду произошла неисправность в поезде, из-за чего на линии более 25 минут было остановлено движение. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Из поезда, который остановился вскоре после начала движения в направлении Сергели, были высажены пассажиры, через некоторое время его отбуксировали со станции.





В обратном направлении движение также было остановлено. Из поезда, прибывшего со стороны Сергели, пассажиров не высаживали, он стоял с открытыми дверьми (на фото выше).

На «Дружбе народов» и других станциях начали скапливаться люди.





Примерно в 23:01 движение поездов было возобновлено.

В метрополитене принесли пассажирам извинения за неудобства.