Крупнейший музыкальный фестиваль сезона MOCFEST 2024 прошёл в Ташкенте в конце августа. Хедлайнером заключительного дня стала турецкая рок-группа Lalalar, которая выступила на сцене Humo Arena. Сразу после концерта автор музыкального Telegram-канала nukta Артур Хафизов взял интервью у музыкантов для «Газеты.uz».

Гитарист и продюсер Lalalar Барлас Тан Оземек и Алиджан Ипек ответили на вопросы о специфике культурного обмена, творческих принципах анатолийского трио, техническом превосходства европейских фестивалей и музыкальных трендах на ближайшие годы.

Фото: @ruztamo / Instagram

— Как вам выступление?

Барлас Тан Оземек: Шоу прошло супер! Зрители были просто потрясающие, мы даже не ожидали. По сравнению с прошлым нашим выступлением в Узбекистане [в 2022 году на фестивале WeCosmos] новое ощущалось ещё круче: и по организации, и, особенно, по аудитории. Мы очень довольны.

Алиджан Ипек: Несмотря на то, что график выхода артистов на сцену немного нарушился, получился прекрасный концерт. В прошлый приезд Lalalar меня самого ещё не было в составе, но я смотрел видео и фотографии того выступления, и это было потрясающе: визуальное оформление, свет, дизайн. Как я понимаю, это тренд, который продолжает только развиваться.

В Ташкенте очень много креативных молодых людей, радостно это всё видеть: большая арена, большая сцена, большой экран. Очень много освещения и техники. Может, были какие-то организаторские недочёты, но в итоге это не имело никакого значения ни для одного из нас.

― В Ташкенте появляется всё больше людей с разных стран, и у меня есть подозрения, что в Турции происходит то же самое. Скажите, это как-то влияет на локальную сцену? Может быть, местные музыканты получили от этого какой-то импульс, или, возможно, наоборот, им стало сложнее?

Барлас Тан Оземек: Турция, по правде говоря, не очень развивается. На сегодняшний день всех волнует только экономика.

Алиджан Ипек: И политика.

Барлас Тан Оземек: И политика… Поэтому музыка сейчас не особо в приоритете у людей.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/21575533">Bi Cinnete Bakar</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/6928597">Lalalar</a> на Яндекс Музыке

― Получается, особых перемен в культурном плане нет?

Барлас Тан Оземек: Перемены есть, но не в лучшую сторону.

Алиджан Ипек: Культурных мероприятий становится меньше, потому что экономика сейчас не в лучшем состоянии. Население беднеет ежедневно, поэтому культурное времяпрепровождение стало менее доступным ― чем-то вроде роскоши, так как у людей есть более важные заботы.

Привозить в Турцию зарубежных артистов стало сложнее ― турецкая лира слабеет по отношению к евро. Десять лет назад, например, было всё очень круто: много концертов, разных мероприятий. Сейчас их довольно мало, и в этом плане у Ташкента огромный потенциал.

― Поговорим о вашей музыке. Она определённо вдохновлена этническими мотивами, но, очевидно, что есть и влияния извне. Вы очень много времени проводите в турне. Скажите, заимствуете ли вы что-то из тех стран, в которых бываете? Выступая за рубежом, вы, скорее, наполняетесь разными культурами или больше укрепляете свою культурную идентичность?

Барлас Тан Оземек: Мы вдохновляемся наследием всего Анатолийского региона — в этом наша основная идея. Подмешиваем к этому элементы электроники, рок-н-ролльные штучки, электрогитары — абсолютно всё, что захотим.

Алиджан Ипек: Я думаю, наша музыка изначально представляет собой фьюжн анатолийской музыки и западной. Мы живём в Турции и гастролируем, в основном, по Европе. Что по большей части влияет на нас там, так это, в первую очередь, технологии — как в принципе устроен звук. Нас вдохновляют все эти разнообразные технические возможности иностранных артистов, и это не всегда что-то музыкальное. Над музыкой работают в студиях, а когда вы едете в другую страну, это немного иное ремесло. Вам важно иметь хорошую платформу, чтобы презентовать эту музыку. Поэтому имеет значение множество технических деталей: от того, как звук передаётся от первоисточника (инструмента) до динамиков, до того, как нам расположиться на сцене и как живьём интерпретировать то, что мы уже записали ранее. Поэтому большая доля вдохновения, которое мы получаем, будучи в туре — это про технические аспекты.

Барлас Тан Оземек: Не мелодические.

Алиджан Ипек: Музыкальные влияния уже присутствуют. Например, Барлас слушал много всего: Metallica и так далее.

Все мы слушаем западную музыку. Поскольку живём в Турции, мы одновременно с этим слушаем турецкую, анатолийскую музыку практически всё время. Но всегда интересно применять какие-то новые приёмы, потому что в туре встречаешь много разных людей со своим опытом. Ты учишься в пути. Мы играли на классных фестивалях и узнали разных исполнителей, методы стейдж-плана [планирования сцены] и стратегии работы — мы всегда этим очень воодушевляемся.

Фото: @ruztamo / Instagram



― Мне кажется, в последнее время на Западе испытывают ощутимый интерес к группам со всех частей света — это и ваши соотечественники Altın Gün, и музыканты с Севера и Запада Африки, как Mdou Moctar или Tinariwen. Как вы считаете, это просто какой-то тренд на экзотику, который скоро схлопнется, или это что-то, что задержится надолго?

Барлас Тан Оземек: Пока что это ощущается чем-то новым, поэтому мы всё ещё «откапываем» культурное наследие Анатолии. Я понимаю, что оно есть не только там — у каждого региона есть свои корни, своя история. Так что мы пока только разбираемся. Посмотрим, что из этого выйдет.

Алиджан Ипек: Я думаю, что творчество всегда происходит из сообществ, которые испытывают проблемы. Люди на Западе уже разбогатели и практически не испытывают их. Чего им не хватает в этом столетии, так это новых культурных веяний — они просто продолжают делать то, что делали раньше. Но этого сейчас недостаточно для их собственной культуры ― они хотят искать что-то новое. Поэтому они и обращаются к северо-африканской музыке, южноамериканской, центральновосточной и азиатской во всем её широком разнообразии.

Фото: @ruztamo / Instagram



Барлас Тан Оземек: А ещё там в целом большой спрос.

Алиджан Ипек: Да, огромный спрос. Много жаждущих зрителей, но то, что происходит в культурном плане — одно и то же. Посмотрите на музыку в США сейчас — очень много южноамериканского и испаноязычного влияния. Раньше Америка была большим источником музыки, а сейчас, на мой взгляд, из-за меньшего количества проблем насущных у них не осталось особо историй, которые можно рассказать. Поэтому они ищут это в этнической музыке по всему миру, и я думаю эта тенденция ещё продлится. Это вряд ли будет трендом, который все быстренько забудут, потому что с развитием соцсетей у всех есть возможность услышать что-то с другого конца света: с Новой Зеландии, Уругвая, Аляски, Гонолулу. Такая возможность открыта каждому.

Я думаю, музыка мира будет коммерциализироваться, и произойдёт некая эволюция к принятию термина «музыка отовсюду», не только из империалистических держав — Британии и США.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/26381891">En Kötü İyi Olur</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/6928597">Lalalar</a> на Яндекс Музыке

― То есть этот тренд будет полезен глобально?

Барлас Тан Оземек: Мы верим в это. Всё рано или поздно заканчивается, конечно, но это определённо не будет чем-то краткосрочным.

― Вернёмся в Узбекистан. Вы хорошо отозвались о стране и фестивале. Может быть, посоветуете ваших коллег-музыкантов, которые, возможно, заинтересовали бы нашу публику.

Барлас Тан Оземек: Мне кажется, людям очень понравится Derya Yıldırım & Grup Şimşek. Они очень-очень хороши.

― А кого вы бы хотели увидеть, будь вы зрителем здесь? Учитывая страну, ландшафты, людей, которых вы повстречали. Кто, по-вашему, передаёт вайбы этого региона?

Алиджан Ипек: Исходя из того, что я видел, людям в Узбекистане (или, скорее, в Ташкенте) очень интересны разнообразные визуалы. Мне было бы очень интересно посмотреть концерт Макса Купера. Это электронный исполнитель, и его шоу — это действительно целый экспириенс.

Барлас Тан Оземек: Может, каких-нибудь диджеев. Например, Arca. Мне кажется, узбекистанцы, ташкентцы любят развлечься, и надо предоставить им такую возможность. Рок-н-ролл — это рабочая тема, но в следующем году лично мне хотелось бы увидеть больше электроники.