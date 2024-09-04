В сентябре и октябре в Ташкенте ожидаются плановые отключения горячей воды, сообщил оператор отопления и горячего водоснабжения Ташкента Veolia Tashkent.

Осенний останов источников тепла направлен на модернизацию и улучшение инфраструктуры теплоснабжения города, отметили в компании.

«Во время планового отключения горячей воды мы заменим изношенные коммуникации и проведём иные работы, которые повысят надёжность теплоснабжения в отопительном сезоне», — заверили в Veolia Tashkent.

График отключений

ТЦ-1 (М-1,4) — с 16 по 20 сентября

Проспект Мустакиллик, ул. Мирзо Улугбека, Буюк ипак йули, Кары Ниёзий, Мухаммад Юсуф, Сайрам, Тамараханум, Аккурган, Уткира Султонова, Осиё, Льва Толстого, Навнихол, 3-я улица Навнихол, Ясси, Каландар, Буз, 5-й проезд Сайрам, 7-й проезд Сайрам, Чуст, Катта Дархан, 2-й проезд Катта Дархан, Геологическая, Ибрахима Муминова, Ниёзбек йули, Кичик халка йули, Катта халка йули, Дурмон йули, Шахриабад, Зиёлилар, Мирзакалон Исмоилий, Паркент, Богишамол, Наманганская, Зарбулак, Киркйигит, проезд Тамарахоним, Озодлик, Феруза, массивы Ялангач, Ташсельмаш, Мавлоно Риёзи, Буз-1, Буз-2, Феруза, посёлок ТашГРЭС, площадь Хамида Алимджана, зона Ташкентского государственного аграрного университета.

ТЦ-2 — c 30 сентября по 6 октября

Ул. Мирзо Улугбека, Темура Малика, Авайхон, Мингбулак, Миришкор, Шукура Бурханова, Раззока Хамроева, Салом, Дурмон йули, массивы Карасу — 1,2, 3, 4, 6.

ТЦ-3 (М-1,4) — с 30 сентября по 4 октября

Проспект Бунёдкор, ул. Навои, Алмазар, Беруни, Ислама Каримова, Караташ, Фуркат, Афросиаб, Кичик халка йули, Шифонур, Зиё, Каракамыш, Талабалар, Университетская, Самарканд Дарвоза, Абай, Абдулла Кадыри, Кукча Дарвоза, Бешагач, Нурафшон, Пахтакор, Хувайдо, Гулабад, площадь Чорсу, массивы Чорсу, Караташ, Алмазар, Бешагач, Ц-10, 11, 13, 14, 26, 27, 28, Б-1, Б-2, Б-3, Каракамыш 2/1, Студенческий городок, ТашГТУ.

ТЦ-4 (М-0,1,4,8) — с 9 по 13 сентября

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Ахмада Даниша, Шарофа Рашидова, Яхё Гулямова, Шахрисабз, Шастри, Янгишахар, Дехканабад, Сахибкор, Катта халка йули, Шахристан, Уч Кахрамон, Мойкурган, Рихсили, Янги Юнусабад, Юнусота, Джумамасжид, Осиё, Богишамол, 1-й тупик Минор, Чингиза Айтматова, Кичик халка йули, Хамида Алимджана, Мингурик, Абдулла Кадыри, Бодомзор, Кургазма, Козитарнов, Гиргиртепа, Шивли, Шухрат, Богиравон, Мукаррамы Тургунбаевой, Гулсарай, Себзар, Олтинсой, Шимолий Олмазор, Зульфияхонум, Лабзак, Нурафшон, Каракамыш, 1-я улица Каракамыш, Талабалар, Университетская, Белтепа, Фараби, Беруни, Мухбир, Мирзо Голиба, Шифокорлар, 2-я улица Шифокорлар, Камарнисо, массивы Белтепа, Ибн Сино-1, 2, Джарарык, Камарнисо, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, Олимпия, Медгородок, Студенческий городов, зоны НУУз, ТашГТУ, массив Юнусабад кварталы 1−19, Ц-1, 2, 4, 5, 6, 12, 15, 17,18 (Себзар), Тахтапуль, Каракамыш 1/1, ½, 1/3, ¼, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, площадь Хамида Алимджана.

ТЦ-5 (М-0,4) — с 30 сентября по 4 октября

Ул. Заргарлик, Лутфи, Богистон, Катартал, Гулистан, Фархадская, Чопонота, Богибустон, Кичик халка йули, Наккашлык, Домбрабад, 4-й проезд Домбрабад, Серкуёш, Усмир, Тахиаташ, Ширин, Максуда Шейхзада, 1-я и 2-я улица Катартал, Катта Хирмонтепа, Такачи, Катта халка йули, Урикзор, Бешкайрагач, Тукимачи, Нашрият, Юсуфа Саккоки, Фозилтепа, массив Чиланзар кварталы 5−26, 30, 31, Г9А, 20А, Домбрабад, Шарк, Гулистан, Аль Хорезми-1, 2, Бешкайрагач, Изза, зона рынка Урикзар.

ТЦ-6 — с 23 по 27 сентября

Ул. Мунис, Сарикуль, Эски Сарикуль, Янгизамон, Янги Куйлюк, Абдурауфа Фитрата, Фаргона йули, Таллимарджан, Файзабад, Мехрджан, Сайхун, Сурхан, массивы Куйлюк — 1−7, Куйлюк — обводная.

ТЦ-7 — с 23 по 27 сентября

Ул. Карасу, Бешарык, Бирлашган, 2-й проезд Бирлашган, Эльбек, Асалобод, Курувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чулпон, Алимкент, Ахангаранское шоссе, массивы Тузель — 1, 2, 3, 4, Уйсозлар-1, Асалобод-1, 2, Авиагородок — 1, 1а, 2, 3, 4.

ТЦ-8 — с 16 по 20 сентября

Ул. Янги Сергели йули, Мехригиё, Сугдиёна, Кипчак, Чинар, Давлатабад, Дустлик, Мирзо Турсунзада, Жахонаро, Кургонтепа, массивы Сергели 1−8А, Юлдош — 1−18, Ц-1, 2, 3, Дустлик — 1, 2.

ТЭЦ (М-0,5,8) — с 23 по 27 сентября

Проспекты Амира Темура, Мустакиллик, ул. Шарафа Рашидова, Навои, Бабура, Глинки, Шота Руставели, Богибустон, Арнасай, Катта Чиланзар, Мукими, Сеульская, Чопонота, Нурафшон, Гульханий, Лутфи, Богистон, Самарканд Дарвоза, Афросиаб, Шахрисабз, Тараса Шевченко, Нукус, Айбек, Фидокор, Авлиёата, Моштабиб, Мирабад, Аския, Шахжахон, Джамшида Шоши, Абдулла Авлони, Беларык, Имама ат-Термези, Урикзор, 5-й проезд Богтепа, 1-й проезд Жийдазор, Якуба Колоса, Чимкентская, Яхё Гулямова, Буюк Турон, Истикбол, Зарафшан, Махтумкули, Ислама Каримова, Бухара, Истиклол, Садыка Азимова, Саида Барака, Матбуотчилар, Сайилгох, Шастри, Эльбек, Кичик халка йули, Кичик Бешагач, Абдулла Каххара, Гейдара Алиева, Кумарык, Олтин водий, массивы Ц-1, 2, 4, 5, 7, Актепе, Чиланзар кварталы 1−5, 7, Е,И, микрорайон Актепе, Кушбеги, Башлык, Учувчилар шахарчаси.

Котельная «Водник» — с 3 по 7 сентября

Ул. Хусайн Байкаро, зоны массива «Водник».

Котельная «Саноатэнерго» — с 16 по 20 сентября

Массив «Строитель».