В июле Узбекистан снова стал одним из крупнейших покупателей золота в мире, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

За месяц запасы мировых центральных банков увеличились ещё на 37 тонн.

Как отметили в инвестиционной компании KAP Depo, основными покупателями драгметалла стали Национальный банк Польши — 14,3 тонн, Центральный банк Узбекистана — 9,6 тонны, Резервный банк Индии — 5,4 тонны.

Следом идут Иордания (4,3 тонны), Турция (3,8 тонны), Катар (2,3 тонны), Чехия (1,6 тонны).

Крупнейшими продавцами золота стали Казахстан (3,9 тонны) и Монголия (0,7 тонны).

Напоминаем, что по итогам июля физический объём золота ЦБ Узбекистана увеличился месяц с 11,7 млн до 12,1 млн тройских унций (374,8 тонны). В то же время стоимость золотого запаса выросла на 1,8 млрд долларов — до 29,2 млрд долларов.

Покупки в июле перевели ЦБ Узбекистана из чистого продавца в чистого покупателя золота с начала года (+3 тонны). В июне регулятор приобрёл 9 тонн драгметалла.

«Центральные банки продемонстрировали приверженность накоплению золота в последние месяцы. Хотя общий уровень заявленного спроса снизился, поскольку цена на золото продолжала расти до новых максимумов, он, тем не менее, оставался положительным», — говорится в обзоре WGC.

В июле котировки золота увеличились с 2325 до 2445,76 (поднималось до 2480) доллара за унцию (+5,2%).

По оценкам S&P Global Ratings, доступные к использованию валютные резервы Узбекистана будут сокращаться до 2027 года из-за ожидаемого падения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота ЦБ составляют более 80% общего объёма золотовалютных резервов. ЦБ имеет приоритетное право на покупку золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.