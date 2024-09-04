Наставник сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции в среду прокомментировал предстоящий матч третьего раунда квалификации к чемпионату мира-2026 против КНДР. Матч первого тура состоится 5 сентября в 19:00 на стадионе «Бунёдкор» в Ташкенте.

«Все ребята готовы к предстоящей игре, у нас всё хорошо. На вчерашних тренировках я видел их очень сконцентрированными. Мы сыграем у себя дома и хотим выиграть матч — это наша цель. Мы с командой работаем на протяжении трёх лет и уже давно вошли в единый ритм. Ребята знают, чего я у них прошу…», — сказал он.

По его словам, он ожидает, чтобы команда «не была перегружена желаниями» выйти на чемпионат мира.

«Я слышу, что все обсуждают, почему сборная Узбекистана никогда не проходила квалификацию на чемпионат мира. Я разговаривал с игроками. Это нехорошо, когда вы слишком мотивированы и когда не очень мотивированы. Мы должны быть спокойными, делать свою работу, как до этого, поскольку на этом этапе каждая игра будет сложной. На этом этапе собраны лучшие команды, в том числе КНДР», — отметил 61-летний словенский специалист.

Сречко Катанец отметил, что в матче против КНДР сборная постарается показать свою лучшую игру и «шаг за шагом будет идти к чемпионату мира».

Наставник также указал, что сложно анализировать КНДР, поскольку в матчах против Японии и Сирии команда играла разными составами.

«Эта хорошо дисциплинированная команда, они строго следуют указаниям тренера, они также хороши в атаках и контратаках. Но мы будем фокусироваться на своей игре. Мы играем дома, мы лучше, мы знаем это, но должны показать это завтра на поле», — заявил тренер.





Капитан национальной команды Элдор Шомуродов заявил, что «начинается самый важный этап, которого мы долго ждали».

«Перед нами поставлена цель, и мы сделаем всё возможное для её достижения. В предыдущих циклах я был относительно молодым игроком. В нашей команде было много опытных игроков. Для меня более важен нынешний этап. Сейчас я стою на месте этих игроков. От меня многого ждут, и я знаю, что на мне лежит большое бремя… У нас было больше времени на подготовку, обдумать многие вещи, чтобы исправить прошлые ошибки. Все футболисты готовы, будем действовать как одна семья, все верят, что мы сможем выполнить эту задачу», — сказал нападающий итальянской «Ромы».

Напомним, в третьем отборочном раунде ЧМ 18 команд разделены на три группы по шесть сборных. По две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2026. Сборные, занявшие третье и четвёртое места, сыграют в четвёртом раунде, где разыграют ещё две прямые путёвки, а также место в межконтинентальном плей-оффе.

Третий отборочный раунд пройдёт в два круга (10 туров). Он стартует 5 сентября 2024 года и завершится 10 июня 2025-го.

Узбекистан попал в группу «А», где сыграет с Ираном, Катаром, ОАЭ, Кыргызстаном и КНДР.