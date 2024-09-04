Управлением электрическими сетями некоторых регионов Узбекистана планируется передать частному оператору. Это предусмотрено указом президента от 30 августа, принятым по итогам диалога главы государства с бизнесменами в Нукусе.

В октябре намечено объявить тендер по передаче частному оператору электросетей Самаркандской области, а в январе-сентябре 2025 года — в Джизакской и Сырдарьинской областях.

В ходе диалога с предпринимателями в Нукусе Шавкат Мирзиёев отметил активное вовлечение частного сектора в электроэнергетический сектор. На основе государственно-частного партнёрства были запущены проекты стоимостью 3,5 млрд долларов, сейчас идёт реализация 50 новых инициатив на сумму 31,5 млрд долларов.

Зачем электросети хотят передать частным операторам

Шерзод Ходжаев. Источник: Otabek Bakirov / YouTube.

Директор Агентства по развитию и регулированию рынка энергетики Шерзод Ходжаев в интервью проекту Dialog Отабека Бакирова в июле сообщил, что в каждом регионе распределительные сети будут переданы в концессию инвестору на определённый срок.

«Инвестор будет эксплуатировать сети, ремонтировать сети, строить новые сети. За счёт этого с каждого кВт⋅ч электроэнергии, которая будет проходить по его сети, он будет получать определённую сумму. Что почувствует конечный потребитель? Во-первых, вы будете продолжать платить ту же сумму, что и сейчас, через мобильное приложение. Просто часть этой суммы будет идти инвестору, эксплуатирующему электросети», — заявил он.

В настоящее время с широким кругом экспертов обсуждаются условия, которые будут ставиться перед частным оператором, сообщил Шерзод Ходжаев.

Он напомнил, что Узбекистан занимает «очень плохие позиции» по международным индексам надёжности электроснабжения. Речь идёт о среднем времени отключения одного потребителя в системе (индекс SAIDI) и среднем числе перерывов на одного потребителя, который был отключён, в течение года (SAIFI).

«Когда мы будем ставить условия перед инвесторами, одним из первых наших требований будет резкое снижение этих двух показателей. Это будет их KPI. В-третьих, инвестор должен будет резко сократить потери в электросетях. Все эти три показателя можно сократить за счёт одного фактора — правильной эксплуатации электросетей и их своевременного развития. Резервы должны быть не только в генерации электроэнергии, но и в её пропускной способности», — подчеркнул глава агентства.

По его словам, многие считают, что потери в сети — это хищение. «Частично это хищение. Но есть и технологическое потребление. Сеть будет потреблять часть электроэнергии при её доставке из одной точки в другую. Чем ровнее будет инфраструктура в этом процессе, тем меньше будет потребление», — заявил он.

Шерзод Ходжаев отметил, что электросети делятся на магистральные и распределительные. В новом законе «Об электроэнергетике» и те, и другие остаются собственностью государства и никогда не будут приватизированы. Магистральные электросети не передаются в доверительное управление, речь идёт только о распределительных сетях, пояснил он.

Глава агентства отметил, что нельзя отказываться от практики доверительного управления, если в прошлом были какие-либо недостатки. По его словам, некоторые страны за счёт этого механизма смогли привлечь «десятки миллиардов долларов».

«Что самое главное при передаче в доверительное управление? Составить правильный контракт, определить правильные KPI, сделать подотчётной компанию, которая получает [актив] в доверительное управление, держать под постоянным контролем её закупки. Это может звучать странно, что государства будет следить за закупками. Этот механизм придумали в прошлом до нас, чтобы не раздувалась стоимость в закупках, чтобы качество на бумаге и на практике не отличалось», — заявил он.

Глава энергорегулятора отметил, что тендером будет заниматься Международная финансовая корпорация (входит в структуру Всемирного банка), консультанты которой изучили условия, желания и ожидания правительства, реальный объём необходимых инвестиций в сферу, а также провела свои расчёты, чтобы всё отразить в контракте.