Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения лидеру ХАМАС Яхье Синвару и ещё пяти руководителям палестинской группировки в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года, передаёт AP. Это первая попытка американских властей официально назвать организаторов атаки, отмечает агентство.
Уголовное дело состоит из семи пунктов и включает такие обвинения, как сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
Помимо Синвара, в числе обвинённых — руководитель ХАМАС за пределами Газы Халед Машааль, а также Али Барака — член группировки, который базируется в Ливане.
Ещё трое высокопоставленных члена ХАМАС из списка мертвы: бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания, который был убит этим летом в Тегеране в результате израильского удара, глава военного крыла организации Мохаммед Дейф и заместитель руководителя ХАМАС Марван Исса.
Материалы поступили в суд ещё в феврале, но рассматривались в закрытом режиме, чтобы дать США время попытаться взять под стражу Ханию. После его смерти Минюст решил предать обвинения огласке.
Предъявление обвинений лидерам ХАМАС во многом является символическим шагом с учётом того, что Синвар, предположительно, скрывается в одном из туннелей в Газе, а трое из шести обвиняемых погибли, пишет AP.
Хронология конфликта Израиля и ХАМАС:
- 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль, убив по меньшей мере 1200 человек, включая 40 граждан США, и взяв более 200 в заложники. В плену ХАМАС в Газе, как полагают израильские власти, остаются ещё 100 заложников, живых и мертвых.
- В ответ на атаку Израиль объявил войну ХАМАС, под чьим контролем находится сектор Газа, начал наносить по анклаву интенсивные воздушные удары и направил туда войска.
- По данным Минздрава Газы, в регионе за время конфликта погибли свыше 40 тысяч палестинцев.
- Военная кампания Израиля в Газе привела к негативной международной реакции из-за большого количества жертв среди мирного населения. В январе ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции о геноциде в секторе Газа.
- В мае прокурор Международного уголовного суда в Гааге потребовал выдачи ордера на арест трёх лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.