Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения лидеру ХАМАС Яхье Синвару и ещё пяти руководителям палестинской группировки в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года, передаёт AP. Это первая попытка американских властей официально назвать организаторов атаки, отмечает агентство.

Уголовное дело состоит из семи пунктов и включает такие обвинения, как сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.

Помимо Синвара, в числе обвинённых — руководитель ХАМАС за пределами Газы Халед Машааль, а также Али Барака — член группировки, который базируется в Ливане.

Ещё трое высокопоставленных члена ХАМАС из списка мертвы: бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания, который был убит этим летом в Тегеране в результате израильского удара, глава военного крыла организации Мохаммед Дейф и заместитель руководителя ХАМАС Марван Исса.

Материалы поступили в суд ещё в феврале, но рассматривались в закрытом режиме, чтобы дать США время попытаться взять под стражу Ханию. После его смерти Минюст решил предать обвинения огласке.

Предъявление обвинений лидерам ХАМАС во многом является символическим шагом с учётом того, что Синвар, предположительно, скрывается в одном из туннелей в Газе, а трое из шести обвиняемых погибли, пишет AP.

Хронология конфликта Израиля и ХАМАС: